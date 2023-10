Lezersenquête: Oneigenlijke concurrentie voor lokale bedrijven Bonaire van buitenaf?

KRALENDIJK- De afgelopen tijd wordt -vooral op Social Media- veel geklaagd over de concurrentie die lokaal gevestigde bedrijven ondervinden van concurrenten van buitenaf, ofwel, van aanbieders die niet op het eiland gevestigd zijn.

Ten tijde van de COVID-19 Pandemie hadden zowel het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) als de Rijkdsdienst Caribsch Nederland (RCN) actief beleid om werk zoveel mogelijk aan lokale aanbieders te gunnen. Maar hoe zit dat anno 2023?

En hoe staat het met de Belastingdienst Caribisch Nederland? Treedt deze (actief) op tegen bedrijven die lokaal wel diensten afzettne of producten verkopen, maar daarover geen ABB in rekening brengen of afdragen? En wat is de rol van de Kamer van Koophandel als het gaat om dit vraagstuk?

Allemaal interessante vragen waar wij graag een meer objectief antwoord op willen kunnen geven. Daarom organiseren ABC Online Media en Linkels & Partners deze (online) enquête.

LET OP: De enquête is vooral bedoeld voor lokale bedrijven en lokale aanbieders. Bent u dat niet, dan verzoeken wij u deze enquête niet in te vullen.

Onder respondenten die hun naam of e-mail achterlaten aan het eind van de enquête verloen wij 3 cadeaubonnen van ieder 50 dollar.

Talen

De enquête kan worden ingevuld in het Nederlands, Engels of Papiamentu. De Papiamentu versie vindt u onder de optie (Portugues Brazil).

Klik hier om de enquête in te vullen: https://survey.zohopublic.com/zs/xeD7JJ