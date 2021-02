5 Gedeeld

KRALENDIJK – Een bekende Duitse blogster en instagram influencer Palina Kozyrava is deze maand op Bonaire. Daarnaast is ook Sonja Frönlich van het Duitse Focus Magazin aanwezig. Beiden zijn op uitnodiging van Tourism Corporation Bonaire (TCB) op het eiland.

Kozyrava’s blog werd kort geleden gerangschikt in de top 15 van belangrijkste blogs in Duitsland. Ze blogt onder meer over reizen, waarbij ze haar volgens en lezers laat meegenieten van verborgen, mooie en authentieke plekken. Op Instragram heeft de influencer meer dan 250.000 volgers.

De influencer, die samen met haar partner en tevens manager op Bonaire is, verbleef onder andere bij Courtyard by Marriott. Ze bezochten de grotten van het eiland en gingen landzeilen. De twee werden zo verliefd op het eiland, dat ze besloten hebben om hun verblijf hier te verlengen tot eind februari.



http://www.palinakozyrava.com/travel

http://www.instagram.com/palinakozyrava

Focus Magazin

Naast influencer Kozyrava, was ook Sonja Frönlich van het Duitse Focus Magazin op Bonaire. Het tijdschrift behoort tot één van de meest gelezen tijdschriften van Duitsland. Ze schreef en publiceerde tijdens haar verblijf een artikel over werken in het buitenland ‘workation in Bonaire’. Ze nam zelf de proef op de som door gedurende haar tijd op het eiland ook aan projecten met haar collega’s in Duitsland te werken.

Tijdens haar bezoek verbleef Frönlich onder ander bij Djambo Apartment en heeft ze verschillende ecologische onderzoekgebieden bezocht. Ook heeft ze een interview afgenomen met de hoofdbioloog bij STINAPA, Caren Eckrich. Tevens heeft ze de Cadushy Distillery bezocht.

In de nabije toekomst zal de tijdschrift ook een tweede artikel publiceren, met bezienswaardigheden van Bonaire, dat meer gericht is op een vakantie ervaring op het eiland.

