Kralendijk – De Afdeling Publieke Gezondheid is tevreden met de medewerking die zij krijgen van vliegtuigmaatschappijen en toeristen.

“De controles vooraf en achteraf van mensen die naar Bonaire komen verlopen goed. Iedereen houdt zich aan de eis om een negatieve PCR-test te laten zien en vult de gezondheidsverklaring in”, aldus de dienst.

Voor vertrek moeten passagiers de gezondheidsverklaring invullen en een negatief PCR-testresultaat laten zien voor het instappen. Bij aankomst op Bonaire controleert de afdeling Publieke Gezondheid nogmaals hierop.

Het kan voorkomen dat een vliegtuig eerder of later aankomt. “Dit eist flexibiliteit van allen, ook de toeristen”, zegt de afdeling Publieke Gezondheid. “Het kan hierdoor voorkomen dat het afhandelingsproces hierdoor langer duurt. Over het algemeen verlopen de controles goed.”

De afdeling Publieke Gezondheid zegt daarom erg te spreken over de prettige samenwerking met de luchthaven BIA en de Koninklijke Marachaussee. De afdeling blijft rekenen op medewerking van de luchtvaartmaatschappijen en de passagiers.