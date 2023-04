Publieke Gezondheid sluit COVID-19-teststraat

KRALENDIJK – Vanaf donderdag 6 april 2023 zal de afdeling Publieke Gezondheid haar COVID-19-teststraat niet meer openstellen voor het publiek. Dit is besloten omdat de COVID-19-situatie nu onder controle is en de ziekte wordt nu beschouwd als een gewone infectieziekte zoals verkoudheid of griep, vergelijkbaar met Nederland.

Personen die COVID-19-achtige symptomen ervaren, kunnen zich laten testen bij hun huisarts of ziekenhuis indien nodig. Publieke Gezondheid zal via de huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria blijven monitoren of er nieuwe varianten van het coronavirus worden verspreid en of er een mogelijke nieuwe uitbraak kan ontstaan.