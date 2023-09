Nieuwe vaccinatieronden voor speciale doelgroepen

KRALENDIJK – In november wordt een nieuw coronavaccin geïntroduceerd om extra bescherming te bieden aan kwetsbare groepen.

Het vaccin wordt aanbevolen voor mensen van 60 jaar en ouder, evenals voor 18- tot 60-jarigen die jaarlijks een griepprik nodig hebben, zwangere vrouwen en personen met aandoeningen zoals hoge bloeddruk, diabetes, long- en nierproblemen, en zorgmedewerkers. Het nieuwe vaccin is nodig vanwege de beperkte bescherming die eerdere vaccins bieden tegen nieuwe varianten van het coronavirus. Het doel is om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname door besmetting met deze nieuwe varianten. Zowel kwetsbare als gezonde mensen wordt aangeraden zich te laten vaccineren, vooral als die in contact komen met kwetsbare personen.

Tijd en plaats later bekend

De vaccinatiedata en locaties worden nog bekendgemaakt, en er is de mogelijkheid voor thuisvaccinatie voor degenen die moeilijk naar de vaccinatiecentra kunnen komen. Vragen kunnen worden gesteld via een gratis nummer tijdens kantooruren.