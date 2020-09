33 Gedeeld

Op zoek naar een eigen plekje onder de zon?

In dit twee-maandelijkse artikel “Een huis kopen op Bonaire?” laten wij makelaars op Bonaire een huis uitlichten dat te koop staat. Via de bijgevoegde link kun je direct contact opnemen met de makelaar voor professioneel advies en voor een bezichtiging. Zo hopen we dat ook jij een eigen plekje onder de zon vindt op Bonaire.

Huis van de maand september bij Caribbean Homes

Kaya Barakuda

Erg leuke nieuw gebouwde starterswoning te koop in Antriol op een ruime hoek kavel.

Aan de kaya Barakuda staat sinds kort deze leuke en frisse 3 slaapkamer, 2 badkamer woning. De kavel meet 718m2 aan erfpachtgrond en het woonoppervlakte is circa 90m2. Naastgelegen kavels zijn nog zo goed als onbebouwd zodat je een ruimtelijk gevoel krijgt.

De woning is degelijk gebouwd en beschikt over een entree naar de woonkamer met open keuken. Aan de linkerzijde van de woning bevinden zich 2 slaapkamers van respectievelijk 12m2 en 10m2 met een gedeelde badkamer. Aan de rechterzijde een 3e master slaapkamer van circa 10m2 met een badkamer ensuite. Naast de keuken is er toegang tot de achterporch en de tuin.

De vloeren zijn betegeld en de vraagprijs is inclusief keuken, badkamers en stopcontacten. Er zijn rondom schuiframen met horren geplaatst en de woning is voorzien van zowel 220v als 110v. Als u uw eigen keuken en badkamers wil plaatsen, dan is de prijs onderhandelbaar.

Kortom een erg leuke en complete starterswoning met genoeg ruimte om het naar eigen zin te maken.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:

Plasa Reina Juliana 6

Tel: +599 717 4686

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanhomesbonaire.com

Huis van de maand september bij Sunbelt Realty

Watervillas 18

Mooi vrijstaande woning aan het water met aanlegsteiger, 4 slaapkamers en zwembad. De wateren rondom zijn verbonden met de Caribische Zee middels de haveningang nabij Plaza Resort Bonaire.

Vanuit de villa, het overdekt terras of privé zwembad is er zicht op het voorgelegen water. Een heerlijke plek om volledig tot rust te komen. De villa is dusdanig gesitueerd zodat de wind de villa en het terras heerlijk verkoeld.

110 & 220 Volt,

airconditioning in alle slaapkamers,

airconditioning in woonkamer.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sunbelt Realty:

Kaya Grandi 41 Telefoon :

Tel: +599 717 6560

E-mail : [email protected]

Website : www.sunbeltbonaire.com

Facebook : Sunbelt Bonaire

Huis van de maand september bij Harbourtown Real Estate

Cubana Resort 20

Gelegen in de rustige wijk Den Tera, bent u slechts enkele minuten verwijderd van alle belangrijke bestemmingen. Slechts 3 minuten naar het centrum en 5 minuten naar de stranden van Hato.

Het is een comfortabele en betaalbare eengezinswoning, gelegen op een kleinschalige gated community, gebouwd op eigen grond. Deze gezellige woning heeft drie slaapkamers en twee badkamers en een moderne keuken. Met de zes zonnepanelen bespaart u enorm op de energierekening.

Afwerking van uitstekende kwaliteit en geweldige verhuurmogelijkheden.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Kaya L.D. Gerharts 20

Telefoon : +599 717 5539

E-mail : [email protected]harbourtownbonaire.com

Website : www.harbourtownbonaire.nl

Facebook : Harbourtown Real Estate

Huis van de maand september bij Bonaire Realty

Oceanfront appartement Terramar 10

Ruim en comfortabel luxe ingericht appartement met uitzicht op zee, direct aan de boulevard gelegen in het centrum van Kralendijk.

De open keuken is voorzien van alle inbouwapparatuur. Er bevindt zich een groot terras over de gehele breedte van het appartement.

Dit appartement is voorzien van 2 grote slaapkamers, 2 badkamers en 1 kleinere slaapkamer welke gebruikt kan worden als slaapkamer of studeerkamer/kantoor.

Het appartement is gelegen in het Terramar gebouw en heeft een privé parkeerplaats. Een zeer goede investering om te verhuren voor lange en mid-term verhuur.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire Realty :

Terramar Building, Unit #5

Tel: +599 786 4740

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairerealty.com

Facebook : Bonaire Realty

Huis van de maand september bij RE/MAX Paradise Homes

Bellafonte 101

Het Bellafonte-complex is direct aan zee gelegen en beschikt over een eigen pier, gemeenschappelijke jacuzzi en on-site rental management.

Dit kleinschalig resort wordt consequent beoordeeld als een van de beste resorts op Bonaire.

Appartement 101 bevindt zich op de begane grond, direct aan zee en biedt overdag een spectaculair uitzicht op de kobaltblauwe Caribische Zee en Klein Bonaire en ’s avonds kunt u genieten van de zonsondergang en de lichtjes van Kralendijk.

Het appartement is volledig gemeubileerd en in uitstekende staat van onderhoud. Het beschikt over een ruime slaapkamer met schuifdeuren naar het grote overdekte terras, en-suite badkamer, ruime open living, volledig ingerichte keuken (met granieten aanrechtbladen en op maat gemaakte hardhouten kasten), eetkamer en een aparte studio met eigen ingang, kitchenette, badkamer en terras.

Verkoopprijs is $ 583.000 USD K.K.

Bekijk hier de virtuele 3D-rondleiding van Bellafonte 101 https://tinyurl.com/yy85v3pv

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij RE/MAX Paradise Homes:

Kaya Grandi 24A

Tel: +599 717 7362

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairehomes.com

Facebook : REMAX Bonaire

Huis van de maand september bij Caribbean Vista Blue

Courtyard Village K-4

Omgeven door een fraai aangelegde tropische tuin met veel privacy, ligt deze prachtige bungalow met nummer K-4. Te bereiken via de hoofdingang/toegangspoort van Courtyard Village Bonaire.

De woning is door een lokale architect ontworpen, uitgevoerd in een fraaie bouwstijl en bestaat uit een woonkamer met open keuken en bijkeuken, 2 slaapkamers (met inbouwkasten), 2 complete badkamers, en openslaande deuren naar de royale porch.

In de gehele woning zijn de hoge plafonds zichtbaar gebleven, wat een heerlijk effect van de binnenruimte geeft. Buiten is het dak afgewerkt met verholen goten en dakpannen. Ook is er een carport op de kavel aanwezig, wat parkeren op eigen terrein mogelijk maakt.

De woning ligt op loopafstand van de boulevard, strand, winkels en restaurants en in de directe omgeving zijn supermarkten, auto-, scooter- en fietsverhuur, duikscholen en banken etc. te vinden.

Het gehele plan bestaat uit 44 appartementen en een aantal villa’s (waarvan er nog enkele in aanbouw zijn). Het is mogelijk om de woning permanent te bewonen en/of longterm te verhuren, waarbij het ook mogelijk is om gebruik te maken van de aanwezige faciliteiten, zoals gebruik van het zwembad. Daarnaast is ook korte termijn verhuur toegestaan; in samenwerking met Bonaire Paradise, die met een receptie op het terrein aanwezig is.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue:

Kaya P.N. Antonio Neuman #24-A

Tel: +599 777 5899

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanvistablue.com

Facebook : Caribbean Vista Blue

Huis van de maand september bij Qvillas

Landhuis Bernabela

Landhuis Bernabela met 6 slaapkamers ligt in de populaire wijk Sabadeco Crown Shores. Vanuit de volwassen en goed onderhouden tuin loopt u direct naar zee. Voor het huis ligt een prachtig rif waar je kunt duiken en snorkelen.

Dit bijzondere huis is gelegen op een zeer groot perceel, is gebouwd met materialen van de hoogste kwaliteit en is van alle gemakken voorzien. Alle kamers zijn uitgerust met airconditioning units, het hele huis is voorzien van een uitgebreid alarmsysteem, een centraal stofzuigsysteem, 110V en 220V aansluitingen, prachtige hardhouten kozijnen voorzien van horren, en maar liefst 21 zonnepanelen. De keuken is zeer uitgebreid opgezet met kookeiland, bar en hoge kwaliteit apparatuur. De marmeren vloeren in de keuken en living maken het plaatje compleet. Woonkamer en keuken staan middels grote schuifpuien in contact met een enorme porch die voor een groot deel om het huis heenloopt en via een grote trap loopt u zo het terras op en het zwembad in terwijl u kunt genieten van geweldige uitzicht.

Op de begane grond bevinden zich ook een volledig uitgerust appartement en een studio, beide direct verbonden met het terras en zwembad met jacuzzi.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Qvillas:

Kaya Gob. N. Debrot unit 9

Tel: +599 7170881

E-mail: [email protected]qvillas.com

Website: www.qvillas.com

Facebook: Qvillasbonaire

Huis van de maand september bij Sotheby’s

Villa Cubana

Dit splinternieuwe huis ligt in een rustige wijk dichtbij het centrum en de zee. Het heeft 3 slaapkamers, 2 badkamers, en een heerlijke grote porch aan de achterkant.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sotheby’s:

Kaya L.D Gerharts 10

Tel: +599 717 1950 of +599 780 1810

E-mail : [email protected]

Website : www.sir-abcislands.com

Facebook : Sotheby’s Realty Bonaire

