Kralendijk- Hoewel er geen actieve Covid-besmettingen zijn op het eiland, mag de aandacht voor preventie niet verslappen. Dat zei Gezaghebber Edison Rijna vanmiddag in een persconferentie.

Volgens Rijna is het feit dat er geen actieve gevallen bekend zijn op het eiland goed nieuws, maar het betekent niet dat het eiland niet op zijn hoede moet zijn. “Recent hebben we de grenzen met Aruba en Sint Maarten weer moeten sluiten, omdat het aantal Covid-besmettingen daar weer belangrijk is toegenomen”. Ook wees Rijna op het feit dat burgers uit Curaçao en Bonaire bij een reis naar Saba nu in verplichte quarantaine moeten. Rijna raadde mensen die niet dringend naar Aruba of Sint Maarten hoefden te reizen hun reis nog even uit te stellen.

Veel mensen zijn klaar met Covid-19, maar Covid 19 nog niet met ons. Daarom moeten we waakzaam blijven -Gezaghebber Edison Rijna.

Scholen

Volgens Rijna gaan scholen komende week weer gewoon open, ondanks het feit dat sommige ouders zorgen hebben over het feit dat diverse passagiers van Aruba naar Bonaire reisden. “De scholen gaan, met de geplande preventiemaatregelen, gewoon open”, zei Rijna daarover.

Activiteiten

Rijna gaf tijdens zijn persconferentie aan dat het eiland voorzichtig zou moeten zijn met de organisatie van evenementen. “Zodra er voldoende ruimte mogelijk is en activiteiten in de buitenlucht plaatsvinden zijn de risico’s acceptabel”, meende Rijna.

Voorzorgsmaatregelen

Rijna hamerde er verschillende keren op dat de gewone voorzorgsmaatregelen van kracht blijven. “Ik begrijp dat Corona nu ver weg lijkt voor ons eiland, maar het blijft belangrijk om afstand te houden en je handen te wassen”, aldus Rijna. De gezaghebber gaf ook aan bij veel mensen een soort ‘corona-moeheid’ waar te nemen, maar te willen benadrukken dat het zaak was alert te blijven.

