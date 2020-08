13 Gedeeld

Kralendijk – Op donderdag 6 augustus werd tijdens een gezamenlijke bootpatrouille van de Douane, Kmar en de Kustwacht op Bonaire, een controle uitgevoerd op een lokaal vaartuig dat op weg was naar Curaçao.

Tijdens deze douanecontrole werden 2 papegaaien aangetroffen. Het bleek om twee jonge lora’s te gaan, officiël genaamd de geelvleugelamazone of Amazona barbadensis. Deze papegaaien zijn beschermd op Bonaire en het is verboden deze uit te voeren. De vogels zijn door de Douane in beslag genomen en overgedragen aan Echo Bonaire.

De kapitein heeft een proces-verbaal gekregen waaruit mogelijk een boete volgt voor de uitvoer van een beschermde diersoort.

Lees ook: