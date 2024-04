Economie Hypotheekgrens Bonaire verhoogd naar 305.000 dollar Redactie 26-04-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – In een persbericht laat Maduro & Curiel’s Bank Bonaire (MCB) weten dat per 1 mei 2024 de maximale hypotheekwaarde die in aanmerking komt voor Hypotheek Garantie Bonaire (HGB) omhoog gaat van 225.000 dollar naar 305.000 dollar. Dit maakt het voor meer mensen op Bonaire mogelijk om een eigen woning te kopen of te bouwen.

De HGB is een vangnet voor hypotheekhouders die door onvoorziene omstandigheden in financiële problemen komen. De garantie zorgt er in die gevallen voor dat de bank de restschuld kwijtscheldt, mits aan de voorwaarden is voldaan.

De verhoging van de grens is het gevolg van een tussenevaluatie in 2023. Hieruit bleek dat de oorspronkelijke grens van 225.000 dollar niet meer paste bij de marktontwikkelingen.

Meer informatie over de HGB, de voorwaarden en wat het voor u kan betekenen vindt u op www.hypotheekgarantiebonaire.nl.