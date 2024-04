Politie & Justitie Politie Bonaire ruimt beslagruimte op: tweewielige voertuigen vernietigd Redactie 26-04-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - KPCN

KRALENDIJK – Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) houdt op dinsdag 4 juni 2024 een schoonmaakactie van de beslagruimte op het politiebureau in Kralendijk. Hierbij worden tweewielige voertuigen die in beslag genomen zijn of in bewaring staan vernietigd, als de eigenaren zich niet melden.

Eigenaren van in beslag genomen of bewaard gebleven tweewielers kunnen zich tot donderdag 23 mei 2024 melden via het e-mailadres ketenbeslag@politiecn.com. Zij dienen zich te legitimeren met een aankoopbewijs en te voldoen aan alle wetten en regels omtrent het gebruik van hun voertuig, inclusief een geldig rijbewijs en bewijs van verzekering.

Voertuigen waarvoor een rechtelijke beslissing tot vernietiging bestaat of die onttrokken moeten worden aan het verkeer, worden eveneens vernietigd tijdens de schoonmaakactie.