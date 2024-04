Kunst, Cultuur en muziek Bewoners vieren Ruta di Tradishion ter voorbereiding van Dia di Rincon Hans Hofstra 26-04-2024 - 4 minuten leestijd

Op donderdagavond werd voor het eerst de Ruta di Tradishon georganiseerd. Foto: ABC Online Media

RINCON – Het dorp Rincon is er druk mee bezig. Nog maar vier dagen en dan wordt één van de belangrijkste dagen op Bonaire gevierd. Dia di Rincon staat op het punt van beginnen. Ter voorbereiding van het evenement organiseert het dorp verschillende evenementen. Gisteravond werd voor het eerst de Ruta di Tradishion georganiseerd. Een evenement vol tradities, herinneringen en samenzijn.

Het was even zoeken. Ook bewoners van Rincon wisten niet zo goed wat er op donderdag georganiseerd werd. ‘Ruta di Tradishion? Ik weet niet waar dat is’, werd er aangegeven. Totdat één van de bewoners ons kon helpen. ‘Ja, deze start op de Kaya Banana’, aldus de bewoner. De Ruta di Tradishion wordt voor het eerst georganiseerd door de organisatie van Dia di Rincon. Het is een activiteit in een reeks van andere evenementen. Zo zijn er verschillende evenementen die al hebben plaats gevonden of nog gaan gebeuren in de komende dagen. Tijdens de Ruta di Tradishion halen bewoners oude tradities en herinneringen naar boven. Dit doen zij door samen te komen, met elkaar te zingen en te dansen.

Oude tradities

,,Je ziet hier een spel die Man Rondu heet”, aldus Wesley Sint Jago. Een groep bewoners hield elkaars hand vast. In het midden stond de Dama Kultural 2024. Genefthaly Kroon won deze onderscheiding afgelopen zaterdag. Gezamenlijk werd er om de Dama Kultural heen gedanst. ,,Mensen houden hier elkaars handen vast. Zij zingen en dansen gezamenlijk. Dit gebeurt in het Nederlands en Papiaments. Vroeger mocht het niet in het Papiaments. Dat was verboden. Tegenwoordig gelukkig wel zoals je hoort. Vroeger dansten zij altijd bij volle maan. Één keer per maand kwam jong en oud dan bij elkaar. Het doel was om samen te komen. Elkaar zien en elkaar spreken. Het ging om het hebben van vermaak. Mensen van overal kwamen dan samen. Het was dan ook een hele grote kring. Dit gebeurde alleen in Rincon. Nu hebben wij voor het eerst de route van tradities georganiseerd. We willen tradities en cultuur die wij hier in Rincon hebben graag koesteren”.

Langzaam meer drukte

Niet alleen werd er gezamenlijk gedanst. Na de Man Rondu vertrokken de bewoners richting Entrada Cocorobi Kaya Botote. Hier werd een oude film gedraaid op een groot scherm. Een soort openlucht bioscoop. Op een plein konden de belangstellenden een film van vroeger kijken. Bij de eerste activiteit waren zo’n 75 mensen aanwezig. Langzamerhand hadden de bewoners in Rincon door dat er iets bijzonders aan de hand was. Gedurende de avond werd het steeds ietsje drukker. Met veel interesse werden de activiteiten die werden georganiseerd gevolgd. In totaal werden er op donderdagavond zeven plekken bezocht, waar een traditionele activiteit werd georganiseerd. De avond werd rond 01.00 uur in de nacht afgesloten.

Oudste dorp van de Antillen

Rincon viert dit jaar voor de 35ste keer Dia di Rincon. Bewoners, toeristen en belangstellenden komen vanuit het gehele eiland om dit mee te maken. ,,Maar er komt nog veel meer aan”, aldus Sint Jago. ,,Binnen drie jaar bestaat Rincon 500 jaar. Dit was in het jaar 1527. Toen werd het dorp gesticht door de Spanjaarden. Het is het oudste dorp van de Nederlandse Antillen. Over een aantal jaar gaan we dat vieren”.

Een van de organisatoren van Herensia Kultural Rincon was ook aanwezig. Diana Kroon is deze week druk met het organiseren van verschillende evenementen. Dit ter voorbereiding van de grote dag. Op 30 april wordt Dia di Rincon georganiseerd. ,,Wat je hier vanavond zag, gebeurd alleen deze avond. Wij organiseren deze weken alle evenementen. Dit gebeurde al vanaf 1 april. Ieder weekend was er wel een evenement. En als laatste natuurlijk Dia di Rincon. Dat is een culturele manifestatie. Ik verwacht dat het nog drukker gaat worden dan voorgaande jaren. Dit komt door het 35-jarige bestaan van het evenement. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zal het hier druk worden. Ik raad mensen aan om hier te komen en het evenement te gaan beleven”.