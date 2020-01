44 Gedeeld

De grote carnavalsparade in Kralendijk, foto: Inge Poorthuis

Ben jij ieder jaar in Nederland rond de carnavalsperiode te vinden ten zuiden van de grote rivieren? Of ben je helemaal geen fan van carnaval? Het carnavalsfeest op Bonaire is hoe dan ook een bijzonder evenement om mee te maken. En verschilt ook behoorlijk van het carnavalsfeest dat we in Nederland kennen. Een Caribisch feest dat je niet mag missen!

Verwacht geen verklede mensen die naar de optocht staan te kijken, een hossende menigte en al helemaal geen polonaise! Want op Bonaire -uitzondering zijn een paar cafeetjes waar carnaval in Nederlandse stijl gevierd wordt- wordt dit feest op een geheel eigen wijze gevierd.

Denk aan swingende parades met dansgroepen, prachtige kostuums met felle kleuren, veel (harde) muziek. En dat alles bij een temperatuur van zo’n 30 graden en je hebt de ingrediënten voor Caribisch carnaval op Bonaire. Heb je dit altijd al eens willen beleven? Wacht dan niet te lang en plan je reis naar Bonaire op tijd. Klik hier om te zien of er nog vliegtickets beschikbaar zijn tijdens de carnavalsperiode.

Deelnemer aan de Marcha Grandi, foto: Inge Poorthuis

Voorafgaand aan het carnavalsweekend, dat dit jaar gevierd wordt op 22 en 23 februari, zijn er op Bonaire nog allerlei andere activiteiten die aan carnaval gerelateerd zijn.

Tumba Festival op Bonaire

Curaçao heeft haar Tumba Festival al op 31 januari op de agenda staan. Op Bonaire vieren ze dit festival een week later, op 8 en 9 februari. Tumba is een lokale muzieksoort die op de ABC-eilanden te horen is. De oorsprong van deze eeuwenoude muzieksoort ligt in Afrika, maar door de eeuwen heen is deze muziek op de eilanden aangepast. Tegenwoordig hoor je ook invloeden van Merengue en Latin Jazz in de klanken van Tumba muziek.

Het Tumba Festival op Bonaire bestaat uit twee dagen, één dag voor de volwassen Tumba muzikanten en de andere dag voor de kinderen. Tijdens het festival wordt er tegen elkaar gestreden, met als doel de beste Tumba speler te worden. De beloning is een eervolle plek in de grote carnavalsparade.

Prachtige kostuums tijdens de grote parade in Kralendijk, foto: Inge Poorthuis

Jump ins voorafgaand aan carnaval

Nog voor het carnavalsweekend begint worden er op Bonaire ‘jump ins’ georganiseerd door grote bedrijven en instellingen. Zo houdt FKPD Rincon (een stichting voor mensen met een licht verstandelijke beperking) op 24 januari haar ‘jump in’ en voetbalvereniging Vespo op 7 februari. Een ‘jump in’ staat in het teken van (harde) Tumba muziek, dansen, lekker eten en drinken. De Bonairianen zien ‘jump ins’ als ‘warming up’ voor de grote carnavalsparade.

Kindercarnaval op Bonaire

Een week voor het carnavalsweekend zijn de kinderen van Bonaire al aan de beurt. Op zaterdag 15 februari (Rincon) en zondag 16 februari (Kralendijk) worden de kinderoptochten georganiseerd.

Kindercarnaval op Bonaire, foto: Inge Poorthuis

Marcha Grandi of grote carnavalsparade

Eindelijk is het dan zo ver, carnaval! Het carnavalsweekend begint op zaterdag 22 februari met een parade in Rincon. Deze carnavalsparade is een afgeslankte vorm van wat er een dag later in Kralendijk staat te gebeuren. Want op 23 februari wordt de Marcha Grandi of grote parade in Kralendijk georganiseerd.

Rond de klok van 2 uur ‘s middags vertrekt de parade vanaf het voetbalstadion om vervolgens een route door het centrum van Kralendijk af te leggen. Het tempo van de stoet ligt laag, er wordt volop gedanst tussendoor, dus het kan even duren voordat de parade in zicht komt.

Kom op tijd zodat je een plekje in de schaduw kunt zoeken. Lukt dat niet meer, vergeet niet om je dan goed in te smeren en voldoende te drinken. Ook gehoorbescherming is geen overbodige luxe, de muziek uit de luidsprekers van de wagens is soms keihard. Maar boven alles, geniet van dit spektakel!

De grote parade vlakbij de kerk, foto: Inge Poorthuis

Wil je ook genieten van alle festiviteiten rondom carnaval op Bonaire? Wacht dan niet te lang met het reserveren van jouw vliegtickets. Deze periode is erg populair om op het eiland te verblijven, dus boek snel!

Lees ook: Ben jij op zoek naar een vliegticket naar Bonaire?

Wanneer is het carnaval op Bonaire? In het weekend van 22 en 23 februari 2020 is het carnaval op Bonaire. De grote optocht in Rincon is op 22 februari en in Kralendijk op 23 februari. Wanneer is het Tumba Festival op Bonaire? Het Tumba Festival wordt in 2020 op 8 en 9 februari op Bonaire gehouden. Wanneer zijn de jump ins op Bonaire? Er zijn meerdere jump ins op het eiland. FKPD Rincon houdt op 24 januari haar jump in en Vespo op 7 februari 2020.