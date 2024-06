Interview Afscheidnemende Nicolette Kluijver: ,,Bonaire zal ik altijd in mijn hart dragen” Hans Hofstra 07-06-2024 - 7 minuten leestijd

Nicolette Kluijver neemt afscheid van Bonaire.

KRALENDIJK – Na vier jaar gewoond te hebben op Bonaire, keert Nicolette Kluijver terug naar Nederland. De presentatrice die bekend is van programma’s zoals “Expeditie Robinson en Over de Ocean,” verhuisde naar het eiland tijdens de coronapandemie. Kluijver laat aan Bonaire.nu weten: ,,Het is goed geweest. Ik heb zin in nieuwe avonturen. Bonaire zal ik altijd in mijn hart dragen”.

,,We kwamen naar Bonaire toen mijn ex-man Joost een sabbatical had en Expeditie Robinson dat ik presenteer, werd uitgesteld vanwege corona,” aldus Kluijver. “Het eiland kende ik al van een eerdere vakantie. In eerste instantie zouden we drie maanden komen. Elke keer stelden we onze terugkeer naar Nederland uit. Uiteindelijk zijn we hier vier jaar geweest”. Samen met haar ex-man was Kluijver verantwoordelijk voor een resort in de wijk Republiek.

Nicolette Kluijver kijkt na haar avontuur op Bonaire uit naar nieuwe uitdagingen in haar leven.

Bonaire hielp haar genezing

Kluijver raakte verliefd op de natuurlijke schoonheid en de vriendelijke mensen van het eiland. ,,Bonaire heeft alles wat ik zoek: natuur, vriendelijke en open mensen en veel rust,” laat ze weten. Voor haar was het eiland een prachtige plek om na de diagnose van longkanker in 2017 volledig te herstellen. ,,Nog steeds geniet ik hier van prachtige plekken. Voor mij zijn Washington Slagbaai, Seru Largu en Washikemba de mooiste plekken. Maar over de laatste plek, wil ik eigenlijk niet te veel kwijt”, zegt ze lachend. ,,Als ik er teveel over vertel, wordt het straks druk. Ik vind het daar echt prachtig. Een soort cowboylandschap. Ook zijn de wolken in die omgeving heel bijzonder”.

Genieten van de schoonheid van de natuur, lijkt de presentatrice in de laatste weken op Bonaire nog dagelijks te doen: ,,Ik kan genieten van een vlinder of een vogel en bedenken hoe zo iets zo compleet kan zijn. Gisteravond keek ik een half uur naar een palm. Ik verbeeld me dan dat er een leeuw in de boom zit. Ik kan van die gedachtes zo genieten. Na mijn ziekte heeft dit alles me zo dankbaar gemaakt”.

Zeven jaar lang genoot Nicolette met haar kinderen van Bonaire.

Bijdrage aan de gemeenschap

Maar niet alleen genoot Kluijver van de rust en de natuur. De altijd goedlachse en actieve presentatrice wilde graag iets terug doen voor het eiland. Zo was ze betrokken bij verschillende maatschappelijke projecten, schoonmaakacties op het strand en bij F.K.K. Animal Rescue. “Het is zo waardevol om iets terug te kunnen doen voor de gemeenschap” vertelt ze. ,,Ik kan me nog goed herinneren dat ik een actie ben gestart om tweedehands speelgoed te verzamelen bij toeristen of families die deze niet meer gebruikten. Mijn gedachte was, wat zonde dat toeristen hier spullen kopen zoals zwembandjes, emmertjes en schepjes en daarna weer weggooien. Ik heb het verzameld. Al het speelgoed lag bij mij thuis. Bergen vol. Rond de kerstdagen zijn wij langs huizen gegaan en hebben we dit uitgedeeld bij families waarvan wij dachten dat zij wel een leuk kerstcadeautje konden gebruiken. Waarom ik dit deed? Ik wilde graag wat voor de mensen hier betekenen”.

Maar ook organiseerde Kluijver verschillende schoonmaakacties op het strand. ,,Er is zelfs een schoonmaakactie geweest waarbij er 100 kinderen meehielpen”, vertelt zij enthousiast. ,,We hadden muziek aan. En ik droeg een mascottepak. Het is heel mooi om te zien hoe na zo’n actie een strand helemaal schoon is gemaakt”.

Bij één van haar acties droeg Nicolette een mascottepak.

Bijzondere acties waar vele bewoners van Bonaire dankbaar voor zijn. Maatschappelijk was Kluijver actief betrokken op Bonaire. Maar ook leerde zij veel van het eiland: ,,Ik heb echt helemaal niets nodig. Materiële bezittingen zijn veel minder belangrijk geworden. Ik houd niet van dure spullen en ik rijd in een gare bak. Gewoon lekker back to basic. Eenvoudige dingen kan ik nu veel meer waarderen”.

Blote voeten in Amsterdam Arena

Toch is er een einde gekomen aan het avontuur van Kluijver en haar kinderen. In juli verlaat zij met haar familie voorgoed het eiland. ,,Een van mijn kinderen gaat naar de middelbare school. Dat is een reden om te verhuizen. Vooral voor mijn kinderen zal het wennen zijn om naar Nederland te gaan. Zij hebben hier een prachtige tijd gehad. Ook al waren we hier maar vier jaar, eigenlijk weten ze niet zo goed hoe hun leven in Nederland meer was”, legt zij uit. Lachend voegt Kluijver eraan toe: ,,Zouden ze nog kunnen fietsen? Ik heb geen idee. Als we in Nederland zijn moet ik echt tegen ze zeggen: ‘Dit is de Amsterdam Arena. Je kunt hier niet op je blote voeten lopen’. Mijn kinderen hebben hier veel buiten geleefd. Een mooie tijd”.

De kinderen van Kluijver hebben genoten op Bonaire. Voor hen zal het wennen zijn in Nederland.

Toekomstplannen

Ook zullen er voor Kluijver nieuwe tijden gaan komen. Niet alleen zal zij met haar kinderen in Aalsmeer gaan settelen, ook is de presentatrice op zoek naar nieuwe uitdagingen: ,,Reizen, avonturen en natuur. Daar liggen mijn passies. Ik wil me graag blijven inzetten voor het International Fund for Animal Welfare in Afrika. Samen met hen gaan we de olifant onder de aandacht brengen. Ik kijk uit naar de mooie reizen die ik met hen ga doen. Maar ook kijk ik uit naar het maken van nieuwe programma’s bij RTL. Tevens ben ik ook druk met mijn eigen kledinglijn van terStal”, legt Kluijver, die de toekomst positief tegemoet ziet, uit. ,,Maar ik hoop wel dat ik de rust en de easy going mentaliteit die ik hier heb gevonden op Bonaire, mee terug ga nemen naar Nederland”.

Nicolette kijkt er naar uit om de olifanten in Afrika weer onder de aandacht te brengen.

Hoewel Kluijver Bonaire lijkt te gaan missen, ziet Kluijver de toekomst met vertrouwen tegemoet. ,,Ik ben trots dat we dit vier jaar met mijn kinderen hebben gedaan. Bonaire zal ik altijd in mijn hart dragen. Nu is het weer tijd om door te gaan, en dat is ook oké”.