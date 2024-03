Nieuws van Bonaire Nicolette Kluijver vaart oceaan over in nieuwe RTL TV-show Hans Hofstra 2024-03-19 - 2 minuten leestijd

Nicolette Kluijver vaart in drie weken tijd over de Atlantische Oceaan. Foto: Jasper Suyk

KRALENDIJK – Presentatrice Nicolette Kluijver gaat in de nieuwe RTL TV-show de oceaan overvaren. In drie weken tijd gaat Kluijver, die net van Bonaire naar Nederland is verhuisd, de oversteek van Europa naar Zuid-Amerika maken. Het programma ‘Over de Oceaan’ is in acht delen op RTL en is vanaf 16 mei om 20.30 uur te zien op de Nederlandse televisie.

Samen met Caroline Tensen en Kees Tol gaat Kluijver in drie weken tijd de oceaan oversteken. In een reactie bij RTL Boulevard laat Kluijver weten: ,,Ik kan nu zeggen dat ik oprecht kan zeilen. Dat kon ik niet. Het was hemels en hels tegelijk”.

De BN’ers varen zo’n 5.100 kilometer vanaf Las Palmas richting de Caribbean. Onderweg hebben zij weinig communicatiemogelijkheden. De BN’ers zijn op elkaar aangewezen. Ook nieuwslezer Roelof Hemmen, oud-wielrenster Roxanne Knetemann en André Dongelmans zijn van de partij.

Nicolette Kluijver verlaat Bonaire

Eerder was al bekend dat Kluijver, die lange tijd op Bonaire woonde, terug gaat naar Nederland. Echt afscheid heeft zij nog niet genomen. Later dit jaar komt zij nog terug naar haar geliefde eiland. In een reactie bij RTL laat Kluijver weten: ,,Ik heb echt genoten van Bonaire. En ik hou van Bonaire. Het zit in mijn hart. Maar nu naar vier jaar ben ik echt toe aan Nederlandse structuur”