Vacatures Bonaire Vacature Medewerker Giftshop Melanie Zandwijk 21 november 2024

Voor de souvenirswinkels/gift shop Vista Blue, Playa gift shop en Sunset gift shop zijn wij op zoek naar een parttime medewerker. U heeft een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (Spaans en Papiamentu is een pre).

Vista Blue is gelegen op het terrein van Captain Don’s Habitat en is 7 dagen in de week geopend van 8am tot 9pm (ook tijdens de feestdagen).

Playa gift shop is gelegen in het centrum en is van maandag t/m zaterdag geopend van 9am tot 5.30pm. Sunset gift shop is gelegen bij de rotonde van Hato en hanteert dezelfde openingstijden als Playa gift shop. Uw werktijden zullen daarom wisselend zijn.

Bent u klantgericht, representatief, nauwkeurig, enthousiast, zelfstandig en initiatiefrijk? En minimaal 18 jaar oud?

Wacht dan niet met solliciteren en stuur uw motivatie met CV op naar [email protected]

