Bonaire krijgt volgend jaar echt Openbaar Vervoer

DEN HAAG – Op Bonaire komt er meer aandacht voor openbaar vervoer om de mobiliteit van inwoners te verbeteren en vervoerskosten te verlagen. Het kabinet heeft in de kamerbrief van 6 december aangekondigd dat er vanaf 2025 concrete stappen worden gezet voor de invoering en uitbreiding van openbaar vervoersdiensten, ook op Sint-Eustatius en Saba.

Op Bonaire staat de invoering van een openbaar vervoersnetwerk gepland voor 2025. Dit is vastgelegd in het Bestuursakkoord 2024–2027 tussen het Rijk en het openbaar lichaam Bonaire. Dit initiatief moet ervoor zorgen dat inwoners gemakkelijker en goedkoper kunnen reizen. De maatregel is onderdeel van een bredere strategie om de kosten van levensonderhoud te verlagen en de infrastructuur op het eiland te verbeteren.

Op Saba draait er al een pilot voor openbaar vervoer. Deze proef wordt geëvalueerd om te bepalen hoe het vervoerssysteem op het eiland verder kan worden verbeterd en uitgebreid. De eerste resultaten zijn positief, en er wordt gekeken naar een duurzame implementatie van een dienstregeling die aansluit op de behoeften van de Sabaanse gemeenschap.

Sint-Eustatius bevindt zich nog in de verkennende fase. Het openbaar lichaam onderzoekt momenteel de behoefte en mogelijkheden voor een efficiënt openbaar vervoerssysteem. Hierbij wordt rekening gehouden met lopende initiatieven voor maatschappelijke ondersteuning, zoals vervoer voor ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken. Deze doelgroep kan nu al gebruikmaken van een strippenkaart voor vervoer dat door het openbaar lichaam wordt georganiseerd.

De inzet op openbaar vervoer is – naar eigen zeggen – een essentieel onderdeel van de kabinetsaanpak om de levenskwaliteit op de BES-eilanden te verbeteren. Naast het directe voordeel van lagere vervoerskosten draagt het bij aan sociale mobiliteit en economische ontwikkeling. Inwoners krijgen makkelijker toegang tot werk, onderwijs en gezondheidszorg.

De plannen voor openbaar vervoer passen in een bredere strategie om armoede en ongelijkheid aan te pakken. Het kabinet investeert niet alleen in vervoer, maar ook in sociale woningbouw, kinderopvang en verlaging van nutsvoorzieningen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de levensstandaard op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba meer in lijn komt met die van Europees Nederland.

