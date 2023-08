Nicolette Kluijver verruilt Bonaire voor Nederland

KRALENDIJK – Presentatrice Nicolette Kluijver gaat volgend jaar Bonaire verlaten. Samen met haar gezin verhuist ze weer terug naar Nederland omdat haar oudste dochter binnenkort naar de middelbare school gaat, zo meldt RTL Nieuws.

Kluijver verhuisde in coronatijd met haar gezin naar Bonaire. In die tijd had ze geen werk. Op Bonaire nam ze Goood Resort over. Ook organiseerde ze onder andere Kids Beach Clean Ups. Na vier jaar op het eiland te hebben gewoond keert ze terug naar Nederland.

Wanneer haar dochter Isa volgend jaar naar de middelbare school moet vindt ze het een mooi moment om terug te keren naar Nederland. Deze periode neemt ze daar de tijd voor. Het vertrek staat gepland voor volgend jaar zomer. Ook heeft ze steeds meer werk in Nederland. Wel geeft ze aan dat zowel zij en haar kinderen als Joost voor altijd verbonden blijven aan Bonaire.

Inmiddels staat Goood Resort op Bonaire te koop. De prijs is op aanvraag.