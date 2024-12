Verkiezingen Campagne Europese verkiezingen mist effect op de eilanden Dick Drayer 09-12-2024 - 3 minuten leestijd

KRALENDIJK – De voorlichtingscampagne voor de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 in Caribisch Nederland heeft niet tot een hogere opkomst geleid. Ruim 12 procent van de kiesgerechtigden op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba ging naar de stembus. Dit is nauwelijks hoger dan de 11,8 procent van 2019. Onvoldoende kennis over kandidaten en het belang van de verkiezingen zijn belangrijke redenen voor de lage opkomst, blijkt uit een recent onderzoek in opdracht van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

Uit het onderzoek komt naar voren dat 85 procent van de respondenten wist dat er een verkiezing plaatsvond, maar slechts 62 procent wist dat het om het Europees Parlement ging. Vooral het gebrek aan informatie over kandidaten en het belang van de EU speelde een rol. Ongeveer 51 procent gaf aan niet te weten op wie ze moesten stemmen.

De campagne, met de slogan “Dichterbij dan je denkt!”, maakte gebruik van verschillende kanalen zoals social media, radio, en lokale kranten. 44 procent van de respondenten kreeg informatie via socialmedia posts en 41 procent via radio commercials. Toch gaf 23 procent aan dat hun stem geen invloed zou hebben, en 16 procent zag het belang van de verkiezing niet in.

Campagne-uitingen

De campagne-uitingen, zoals posters en video’s, werden matig beoordeeld. 60 procent herkende de afbeeldingen, maar de duidelijkheid kreeg gemiddeld 3,1 van de 5 sterren. De video werd door 57 procent herkend en scoorde gemiddeld 3,6 sterren. Respondenten misten concrete voorbeelden van hoe de EU hun dagelijks leven beïnvloedt.

Een veelgehoorde suggestie was om meer lokale context en voorbeelden te geven. “Geef meer informatie over de mensen waarop gestemd kan worden en wat hun visie is op Caribisch Nederland,” aldus een respondent op Bonaire.

Lage opkomst

Op Bonaire kwam slechts 12 procent van de kiesgerechtigden opdagen, tegen 10 procent op Sint-Eustatius en 17 procent op Saba. De opkomst op Sint-Eustatius en Saba steeg licht ten opzichte van 2019, maar op Bonaire was er een kleine daling.

De lage opkomst wordt toegeschreven aan een gebrek aan informatie over partijen en het gevoel van beperkte invloed. “De relatie tussen het Europees Parlement en Bonaire is niet duidelijk,” merkte een deelnemer op.

Toekomst

Het rapport beveelt aan om toekomstige campagnes beter af te stemmen op de lokale bevolking. Er moet meer nadruk komen op concrete voorbeelden van EU-projecten op de eilanden. Ook wordt geadviseerd om informatie in het Spaans te verspreiden, gezien het hoge aantal Spaanssprekenden. Daarnaast zouden huis-aan-huis-folders en een aparte website met partij-informatie kunnen helpen om de betrokkenheid te vergroten.

