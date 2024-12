Vacatures Bonaire Vacature Activiteitenbegeleider bij Jong Bonaire Melanie Zandwijk 01 december 2024

Over Jong Bonaire

Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire is een non-profit organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling en ondersteuning van jongeren op Bonaire. Ons doel is om een veilige en stimulerende omgeving te bieden waar jongeren, ongeacht achtergrond, zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen. Wij bieden diverse programma’s en activiteiten op het gebied van educatie, sport, cultuur en maatschappelijke betrokkenheid.

Vacature: Activiteitenbegeleider (2x)

Per 4 november 2024 zijn wij op zoek naar twee activiteitenbegeleiders (m/v) voor 40 uur per week. Het minimale opleidingsniveau is MBO 3.

Functieomschrijving

Als activiteitenbegeleider ben je verantwoordelijk voor de directe ondersteuning van jongeren door middel van het organiseren en uitvoeren van activiteiten die zelfstandigheid bevorderen en bijdragen aan een positief leer- en leefklimaat.

Belangrijkste taken:

Organiseren en begeleiden van educatieve en recreatieve activiteiten

Individuele en groepsbegeleiding van deelnemers

Informatie en instructies overbrengen tijdens activiteiten

Adviseren over zakelijke, persoonlijke en algemene onderwerpen

Assisteren bij de organisatie van activiteiten, cursussen en voordrachten

Administratieve taken uitvoeren

Actief meedenken over het verbeteren van de dienstverlening

Contact onderhouden met familie/verzorgers van deelnemers

Wensen en behoeften van de deelnemers signaleren

Wij zoeken kandidaten die:

Minimaal een MBO 3-diploma hebben

Creatief en sterk in communicatie zijn

Affiniteit hebben met jongeren en integer zijn

Een voorbeeldrol voor de jongeren kunnen vervullen

Een pedagogische opleiding is een pré

Solliciteren

Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist. Stuur je sollicitatiebrief met CV en referenties naar Sue-Ann Zimmerman via e-mail met onderwerp: Activiteitenbegeleider.

E-mailadres : [email protected]

: Sluitingsdatum: november 2024

