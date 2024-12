Onderwijs Liseo-leerlingen organiseren kerstmarkt en loterij voor studiereis naar Nederland Redactie 09-12-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De leerlingen van klas 5 van het Liseo Boneriano zijn druk bezig met de voorbereidingen voor een studiereis naar Nederland. Volgend jaar zullen zij verschillende Nederlandse scholen bezoeken om ervaringen uit te wisselen. Om deze reis te bekostigen, organiseren de leerlingen diverse activiteiten en hopen zij op steun van de lokale gemeenschap.

Om geld in te zamelen, organiseren ze twee leuke activiteiten. Op zaterdag 14 december is er van 18.00 tot 22.00 uur een gezellige kerstmarkt op het schoolterrein aan de Kaya Amsterdam. Bezoekers kunnen genieten van kraampjes, lekkernijen en activiteiten in kerstsfeer. Daarnaast houden de leerlingen een nieuwjaarsloterij, waarbij je mooie prijzen kunt winnen.

De winnaars van de loterij worden op 15 januari 2025 bekendgemaakt.

