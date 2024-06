Bonaire Weinig schadeclaims na vuilnisbelt brand Hans Hofstra 24-06-2024 - 2 minuten leestijd

het getroffen gebied werd helemaal met zand bedenkt, | foto OLB

KRALENDIJK – Begin mei ontstond er een grote brand op de vuilnisbelt van Bonaire. Twee weken lang hadden bewoners last van zwarte rook. Ondanks de onrust en het feit dat meerdere bewoners last hadden van gezondheidsproblemen, lijkt de materiële schade mee te vallen. Volgens het afvalverwerkingsbedrijf Selibon is er na die tijd maar één officiële schademelding geweest.

Een bewoner laat aan Bonaire.nu weten: ,,Tijdens de brand hebben wij ons best gedaan om contact te krijgen met instanties om geëvacueerd te worden. Dit is niet gelukt. Wij hebben daarom een overnachting ergens anders voor drie dagen geboekt. Dit was nodig. Want als we thuis waren gebleven, weet ik niet of we de volgende dag nog wakker zouden worden.”

,,We hebben een schadevergoeding gevraagd voor de overnachtingen en ook het schoonmaken in huis”, aldus de bewoner. ,,In elk kastje van ons huis stonk het naar rook. Het was vreselijk. De schadeclaim hebben wij ingediend bij het Openbaar Lichaam Bonaire. Zij hebben ons doorverwezen naar Selibon. Van hen hebben we tot op heden niets gehoord.”

De brand hield Bonaire twee weken in haar greep. Niet alleen was er brand, ook kwam er zwarte rook van de vuilnisbelt. Instanties leken geen monsters te hebben genomen. Onduidelijk is of bewoners dus giftige rook hebben ingeademd.

