Autoriteiten Bonaire: Brand is aangestoken, dader nog onbekend

KRALENDIJK – De autoriteiten op Bonaire hebben dinsdagmiddag andermaal bevestigd dat autobanden, pallets, tuinafval en sargassum in de brand staan op de vuilnisbelt. Ook werd bekend dat de brand afgelopen vrijdag is aangestoken. Afvalverwerkingsbedrijf SeliBon heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie. Ook liet waarnemend gezaghebber Nolly Oleana duidelijk weten: ,,We zitten niet in een crisis”.

Bewoners lieten al eerder beelden zien van een brand die volgens hen al vanaf eind maart in de brand staat. Ook waarnemend gezaghebber Nolly Oleana kon dit bevestigen: ,,Vanaf 28 maart komen er rookwolken uit de vuilnisbelt. Afgelopen vrijdag werd er geconstateerd dat er een grote brand aanwezig was. Afvalverwerkingsbedrijf SeliBon heeft bevestigd dat deze is aangestoken. Zij hebben hier beelden van. Ondertussen heeft SeliBon aangifte gedaan bij de politie”.

Onduidelijk is nog wie de brand heeft aangestoken. Hierover laat Oleana het volgende weten: ,,We kunnen geen informatie geven over de dader. Dit zou het proces in het onderzoek om de dader eventueel te veroordelen, kunnen storen. De beelden zijn overgedragen aan de politie”.

Op woensdagochtend is de rook nog duidelijk zichtbaar.

30.000 kubieke meter grond verschuiven

Om de brand- en rookhaard te stoppen hebben autoriteiten afgelopen weekend besloten om deze af te dekken. ,,Dit gebeurd met 30.000 kubieke meter diabaas en zand. Door het afdekken van deze materialen, krijgt de brand geen zuurstof meer. Hierdoor hopen we het probleem op te lossen”, aldus Oleana.

Gezondheid

Bewoners werden vanaf zaterdag geëvacueerd. In eerste instantie kreeg een groep van 38 mensen een hotel aangewezen door het Openbaar Lichaam Bonaire. Een dag later werden er nog eens aan 14 mensen andere accommodatie aangeboden. Mensen met gezondheidsproblemen werden geadviseerd om contact op te nemen met een huisarts. Onbekend is volgens waarnemend gezaghebber welke stoffen in de lucht zijn vrijgekomen: ,,We weten het niet. Op Bonaire hebben we geen meetapparatuur om dit vast te stellen. We hebben de ministeries in Nederland gevraagd om ons hierbij te helpen. Tevens hebben we hen gevraagd of zij apparatuur beschikbaar kunnen stellen, zodat wij de ondergrondse brand ook kunnen beoordelen. Op dit manier kunnen we in de toekomst veel gerichter ingrijpen wanneer er rook of brand zou ontstaan. Een delegatie uit Nederland komt donderdag om ons te assisteren.”

