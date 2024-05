Milieu Geen medewerkers van Selibon verdacht van aansteken brand vuilnisbelt Hans Hofstra 25-05-2024 - 1 minuten leestijd

Archieffoto brand op de vuilnisbelt van Bonaire

KRALENDIJK – Afvalverwerkingsbedrijf Selibon heeft bekend gemaakt dat er geen medewerkers van het bedrijf worden verdacht voor het aansteken van de brand op de vuilnisbelt. Wel werd bekend dat het zou gaan om twee personen die de brand hebben aangestoken. Door de brand werden vele bewoners geëvacueerd. Nog steeds zorgt de ontstane rook voor gezondheidsproblemen.

Afgelopen week besloten autoriteiten dat het veilig zou zijn om naar huis te gaan. Bewoners die geëvacueerd waren geweest, moesten vorig weekend hun hotel op Bonaire verlaten. De vraag voor hen bleef staan: ‘Is het ook echt veilig om naar huis te gaan’? Onbekend was namelijk of er alsnog luchtmonsters waren genomen om te beoordelen of de ingeademde lucht gezond zou zijn. Tot op heden werd deze vraag door de overheid niet beantwoord. Wel werd bekend dat door middel van videobeelden achterhaald kon worden wie de brand zou hebben aangestoken. Selibon liet afgelopen week weten dat naar aanleiding van deze beelden er aangifte was gedaan tegen de verdachten.

Woordvoerder van Selibon Clinton Kirindongo laat aan Bonaire.nu weten: “De twee mensen die de brand hebben aangestoken, zijn geen werknemers van Selibon. Omtrent de aanhouding, daar kan ik weinig over zeggen. Hiervoor kan het beste contact worden opgenomen met het Openbaar Ministerie”.

Bekijk hier meer nieuws over de brand op de vuilnisbelt