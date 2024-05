Milieu Verschillende bewoners met gezondheidsproblemen door branden op de vuilnisbelt Hans Hofstra 11-05-2024 - 5 minuten leestijd

Bewoners in de Bario Washikemba hebben te maken met gezondheidsproblemen vanwege branden op de vuilnisbelt. Al meer dan een maand staat er iedere dag iets in de brand. De stank en rook trekken over de huizen heen. Bewoners hebben te maken gekregen met gezondheidsproblemen. Ook zijn beesten komen te overlijden. Bewoners zijn ten einde raad. De brand van gisteren was voor hen de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen.

Kinderen met ademhalingsproblemen. Bewoners die hun huis uit moeten vluchten. Het is de harde realiteit geworden in de bario Washikemba. Sinds 27 maart 2024 staat er vrijwel elke dag iets in de brand op de vuilnisbelt. Stank en rook wordt voor vele bewoners die dichtbij wonen te veel. Ondanks het verzoek vanuit Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) om vrijdagmiddag de ramen en deuren te sluiten, moesten directe bewoners gisteravond op de vlucht slaan. De rook gaat volgens hen overal dwars door heen en zou volgens hen leiden tot gezondheidsproblemen.

,,Ik moest al deze zwarte ‘shit’ hier gisteravond inademen”, aldus de duidelijk geëmotioneerde buurtbewoner Kenneth Lemmert. ,,We werden verrast. Het was voor ons onbekend dat dit zou gebeuren. Het ergste vind ik dat hier buiten kinderen aan het spelen zijn. Zij ademen deze rook in. Ik pleit ervoor dat er een keer een onafhankelijke laborant wordt ingeschakeld. Niet iemand die bij SeliBon werkt. Ik zou heel graag willen weten wat voor stoffen wij hier allemaal aan het inademen zijn”.

Kinderen met gezondheidsproblemen

Niet alleen Lemmert klaagt over de grote overlast van vrijdagmiddag. Ryan Francisca woont in één van de eerste huizen naast de vuilnisbelt en maakt zich ernstig zorgen. ,,We zijn ten einde raad. Gisteravond zijn we gevlucht. De rook ging over ons huis heen. Onze dochter hebben we eerder die dag al bij familie moeten brengen. Vandaag ben ik hier met mijn vrouw om mijn beesten te verzorgen Ik heb namelijk schildpadden, parkieten, kippen en honden. Om hen maak ik me ernstig zorgen. In het verleden zijn er namelijk ook al 11 eenden plotseling overleden. De kans is groot dat dit door de uitstoot van de verbrandingsoven of door de branden op de vuilnisbelt is gekomen”.

,,Ik vond het erg dat ik mijn dochter weg moest brengen. Zij was deze dagen ziek geworden door de verbranding van autobanden. Uiteindelijk besloten wij afgelopen nacht ook om 01.00 uur het huis te verlaten”, voegt echtgenote Judeska Francisca er aan toe. ,,De rook ging overal dwars door heen. Ook al hadden we de ramen dicht. We hebben een matras meegenomen en zijn gaan slapen in het kantoor waar ik werk. Het was thuis niet meer te doen”.

Dat bewoners ziek worden door de verbranding op of naast de vuilnisbelt, lijkt een relatie te hebben. Opvallend is namelijk dat meerdere kinderen in de desbetreffende wijk namelijk ademhalingsproblemen hebben. Buurtbewoner Hubert Wanga laat er het volgende over weten: ,,We hebben er heel veel last van. Het probleem is al vele jaren gaande. Onze kleinkinderen, maar ook mijn vrouw hebben stuk voor stuk ademhalingsproblemen. Al mijn drie de kleinkinderen hebben vanaf de geboorte problemen. Zij moesten stuk voor stuk naar het ziekenhuis om hiervoor geholpen te worden”.

Dader op video

Ondertussen houd SeliBon haar kaken stevig op elkaar. Ondanks meerdere verzoeken voor tekst en uitleg, wil de woordvoerder tot op heden niet praten. ‘Ik moet wachten tot ik officiële informatie heb gekregen die ik ook mag delen’, is de reactie vanuit SeliBon. RCN liet op vrijdagavond weten dat de brand door nog onbekende redenen zou zijn ontstaan. Opmerkelijk. Uit meerdere bronnen bleek dat de brand van vrijdagmiddag aangestoken zou zijn. Een medewerker van SeliBon liet dit eerder op vrijdag al weten. Een andere medewerker van SeliBon deed er op zaterdag nog een schepje bovenop: ,,Ja, ik heb ook begrepen dat de brand is aangestoken. Autobanden, pallets en tuinafval zijn in de brand gezet. Ik heb vernomen dat bekend is wie dit heeft gedaan. Deze persoon zou namelijk door een camera gefilmd zijn”.

Instanties wijzen naar elkaar

Contact krijgen met het afvalverwerkingsbedrijf is volgens de bewoners lastig. ,,Wij hebben gisteravond contact gezocht met Barbara van den Bosch. Zij is crisismanager consultant bij SeliBon. Ook is ze verantwoordelijk voor het eventueel overgaan tot evacueren van bewoners. Wij vroegen haar: ‘waar moeten we slapen?’ In eerste instantie verwees zij ons door naar het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Na contact met het OLB, verwezen zij ons weer terug naar SeliBon. Ook hebben we contact gehad met gedeputeerde Clark Abraham. Alle instanties wijzen naar elkaar. Later die avond stopte crisismanager Barbara met het reageren op onze vragen. We voelen ons in de steek gelaten”, aldus Judeska Francisca.

Wanga voegt er aan toe: ,,Zo ervaren wij het ook. We hebben in het verleden gesprekken gehad met SeliBon, het oude en nieuwe bestuurscollege. Ook hebben we met het OLB gesproken. Het enige wat de verschillende partijen zeggen: ‘We zijn er mee bezig’. Tot op de dag van vandaag is er niets gebeurd. Wat is voor ons de oplossing? Wij woonden hier voordat SeliBon kwam. Een goede oplossing zou zijn dat SeliBon gaat vertrekken van deze locatie.”.