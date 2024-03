Politiek & Bestuur Inschrijving van kandidaten voor Venezolaanse presidentsverkiezingen is gesloten Redactie 2024-03-27 - 2 minuten leestijd

CARACAS – Maandag was de laatste dag dat kandidaten in Venezuela zich kandidaat konden stellen voor de presidentsverkiezingen. Op dit moment is Nicolás Maduro Moros de huidige president. De belangrijkste oppositiekandidate María Corina Machado kreeg eerder dit jaar te horen dat zij niet mee mag doen aan de verkiezingen. De presidentsverkiezingen op 28 juli lijken daarmee een formaliteit te gaan worden.

Sinds afgelopen donderdag is het verkiezingsproces aan de gang en tot op heden hebben ten minste negen aspirant-kandidaten zich aangemeld. Onder de oppositiekandidaten bevinden zich Luis Eduardo Martínez, Juan Alvarado, José Brito, Antonio Ecarri, Benjamín Rausseo, Luis Ratti en Javier Bertucci, evenals voormalige burgemeesters Claudio Fermín en Daniel Ceballos.

Alle presentatie-evenementen van de genoemde leiders werden uitgezonden door het staatskanaal Venezolana de Televisión, evenals de aanmelding van Nicolás Maduro die sinds 2013 aan de macht is. President Maduro zou volgens Diosdado Cabello, die tweede staat op de kieslijst, nog minimaal zes jaar door willen gaan als president.

Activist Machado uitgesloten

Opvallend is dat de belangrijkste oppositiekandidate María Corina Machado niet gekozen mag worden. Het Hooggerechtshof, dat achter de huidige regering zou staan, hield begin dit jaar een uitspraak in stand dat zij vijftien jaar niet mee mag doen aan de presidentsverkiezingen. Machado was mede-oprichter van de democratische politieke partij Vente Venezuela. De activiste had een sterke stem tegen de politieke partij van de huidige president Maduro. Vanwege haar oppositie tegen de regering Maduro heeft Machado te maken gekregen met intimidatie, vervolging en politieke tegenwerking. Desondanks blijft ze zich inzetten voor haar overtuigingen en is ze een belangrijke stem in het Venezolaanse politieke landschap.

Van de negen aspirant-kandidaten wordt verwacht dat zij te weinig politieke ervaring hebben, dus geen kans hebben om nieuwe president te worden.

Bonaire is het buureiland van Venezuela. Met 70 kilometer afstand ligt Venezuela dichtbij. Ondanks deze korte afstand is er nog geen rechtstreekse vlucht van Bonaire naar Venezuela. Afgelopen jaar maakte het OLB wel bekend dat de maritieme grenzen tussen Venezuela en Bonaire weer open gaan. De hoop vanuit de overheid was dat door de import van Venezolaans fruit en groente de kosten in de supermarkten gedrukt zouden worden.