Import van fruit en groente uit Venezuela vanaf 3 april weer mogelijk

KRALENDIJK – Vanaf 3 april 2023 kan het maritieme verkeer met Venezuela worden hervat door de import van groente, fruit en bouwmaterialen toe te staan. Dit is de uitkomst van het overleg tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Venezuela. Het Bestuurscollege hoopt hiermee de kosten van levensonderhoud op Bonaire verder te verlagen.

Op 31 januari 2023 heeft het derde technische overleg plaatsgevonden tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Venezuela. De Koninkrijksdelegatie, bestaande uit het Openbaar Lichaam Bonaire, Aruba, Curaçao en Nederland, was aanwezig bij deze bijeenkomst. Sinds 19 februari 2019 heeft Venezuela eenzijdig de grenzen met de ABC-eilanden gesloten. Ook het luchtruim is opnieuw tot 30 april 2023 gesloten.

Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft aangegeven bereid te zijn om in te gaan op het voorstel van Venezuela. Het land stelt voor tot een gefaseerde heropening van de grenzen. Vanaf 3 april aanstaande kan het verkeer via de zee met Venezuela worden hervat. Hierdoor is de import van groente, fruit en bouwmaterialen weer toegestaan volgens de bestaande voorwaarden, vereisten en procedures. De import is afhankelijk van het operationeel zijn van de Venezolaanse rederijen en vertrekhavens.

Het Bestuurscollege hoopt hiermee de kosten van het levensonderhoud verder te verlagen. Ook zal er gekeken worden naar andere vormen van maritiem verkeer en de hervatting van het luchtverkeer.