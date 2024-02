Z Air krijgt er een vliegtuig bij

KRALENDIJK/WILLEMSTAD- De luchtvaartmaatschappij Z Air gaat een extra toestel toevoegen aan haar vloot. Het gaat om een Saab 340B+, net als de andere toestellen die de maatschappij al in gebruik heeft.

Volgens Z Air directeur zijn de ervaringen met het toestel positief en groeit het aantal passagiers gestaag. Daarnaast voorkomt het hebben van een extra toestel vluchtuitval, op moment dat reeds in dienst zijnde vliegtuigen voor langere periodes uit de roulatie zijn voor onderhoud.

Het gaat om het vierde toestel van Zweedse makelij, die de luchtvaartmaatschappij in ontvangst neemt. Hoewel het toestel momenteel nog in de staat Kansas staat, is het inmiddels in de kleuren van Z Air gespoten en wordt de overdracht van de leverancier aan Z Air voorbereid.