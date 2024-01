Mariadal kruipt in slachtofferrol; weinig echte antwoorden op kritische vragen over Air Ambulance

KRALENDIJK- Fundashon Mariadal heeft op maandag een brief gestuurd naar het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), met enige informatie waarom het bestuurscollege had gevraagd, als het gaat over de inschakeling van een buitenlands vliegbedrijf als Air Ambulance Operator. Ook wordt het BC om hulp gevraagd voor het oplossen van de gerezen situatie.

Het bestuurscollege had vorige week bezorgdheid geuit over de berichtgeving in onder meer de media, dat het Colombiaanse Sarpa niet zou beschikken over de juiste vergunningen om ook vluchten tussen de eilanden onderling te mogen verzorgen. Het protocol dat geldig is tussen de landen van het Koninkrijk -maar ook tussen Curaçao en Colombia- reserveert zogenaamde cabotage vluchten voor lokale vliegmaatschappijen. Het feit dat het gaat om vluchten ten behoeve van de Air Ambulance doet daar niet aan af, te meer daar Sarpa gewoon functioneert als een commerciële onderneming.

In de brief van maandag, die ook met de pers is gedeeld, valt een grote discrepantie op tussen de ‘feiten’ zoals beschreven door Fundashon Mariadal en feiten die blijken uit talloze andere stukken, die onder meer door ABC Online Media zijn ingezien. Zo maakt Mariadal onder meer melding van ‘duizenden vluchten’ die door Sarpa reeds tussen de eilanden zouden zijn uitgevoerd, zonder dat daar ooit bezwaar tegen werd gemaakt door de lokale luchtvaartautoriteiten. Kenners van de materie noemen die voorstelling van zaken weinig plausibel.

Ook benadrukt Mariadal in haar brief nogmaals dat Sarpa zou beschikken over ‘alle benodigde vergunningen’, iets wat stellig wordt tegengesproken door zowel de Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA) als het Department of Civil Aviation Aruba (DCA).

Mariadal maakt in haar brief van maandag forse verwijten naar de diverse luchtvaartautoriteiten. “In 17 jaar (waarin Sarpa volgens Mariadal zonder enig bezwaar zou hebben gevlogen tussen de eilanden, redactie) hebben CCAA, DC-ANSP en andere betrokken autoriteiten of instanties Sarpa de vereiste toestemming voor interinsulaire vluchten nooit onthouden of enig bezwaar geuit tegen het uitvoeren van enkele duizenden internationale en interinsulaire ambulancevluchten van Sarpa van of naar het Caribisch deel van ons Koninkrijk en/of tussen de individuele CAS-/BES-eilanden. Het is dan ook volstrekt onbegrijpelijk waarom Sarpa nu de toestemming wordt geweigerd”, aldus de brief van Mariadal

Hulpvraag

In haar brief doet Fundashon Mariadal een oproep op gezaghebber Nolly Oleana om de organisatie te hulp te schieten.

“Ik doe een klemmend beroep op u als waarnemend Gezaghebber van Bonaire en op uw Bestuurscollege om deze situatie publiekelijk in de strengst mogelijke termen te veroordelen en FM op alle mogelijke manieren bij te staan in onze pogingen om de veiligheid en continuïteit van onze air ambulancedienst ten behoeve van de inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius zo snel mogelijk weer veilig te stellen”, schrijft Fundashon Maridal bestuursvoorzitter Giovanni Frans.

De hulpvraag van Maridal aan het bestuurscollege is opmerkelijk, omdat de organisatie het bestuurscollege nooit informeerde over de voorgenomen omschakeling van Air Ambulance Operator, noch het College daarbij op enigerlei wijze bij betrok of deelgenoot van maakte.