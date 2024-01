Landsrecherche doet ook onderzoek naar incident getrokken wapen KPCN-agent

KRALENDIJK – De Landsrecherche zal ook een incident onderzoek waarbij een KPCN-politieagent zijn dienstwapen trok in een uitgaansgelegenheid op Saba. Het incident veroorzaakte nogal wat ophef op het anders zo rustige eiland.

Dit werd maandag gecommuniceerd door het management van KPCN. “Naast een intern onderzoek door de Interne Zaken Bureau van de KPCN is nu ook een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het gedrag van deze politieagent. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Landsrecherche. Deze onderzoeken moeten duidelijkheid verschaffen over de exacte feiten. Volgens de verklaring zetten de medewerkers van KPCN zich in om de bewoners van de eilanden 24/7 op een kwalitatieve, eerlijke en professionele manier te dienen.

Vertrouwen herstellen

KPCN geeft ook aan begrip te hebben voor de gevoelens van de inwoners op het eiland. “Dit incident heeft het vertrouwen in het korps geschaad. De Korpsleiding hecht veel belang aan transparantie en zet zich in voor het herstellen van het vertrouwen in het korps”, aldus KPCN.

Intussen is de politieagent op non-actief gesteld en verblijft hij niet langer op Saba, zo laat KPCN ook weten.