KRALENDIJK – De jaarwisseling verliep voor Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) dit jaar rustig. De brandweer hoefde niet uit te rukken.

In 2023 is de brandweer sowieso minder uitgerukt voor incidenten dan in 2022. In totaal rukte de brandweer 189 keer uit, waarvan 133 keer op Bonaire, 11 keer op Saba en 45 keer op Sint-Eustatius. In de meeste gevallen ging het om buitenbranden. In 2022 waren er totaal 203 incidenten.