Douane Bonaire onderschept drugs bij aankomende passagiers

KRALENDIJK – De Douane op Bonaire heeft twee passagiers gearresteerd op verdenking van drugssmokkel. Vrijdag 29 december ontdekten douanemedewerkers verdachte pakketjes in de bagage van een man die vanuit Nederland arriveerde. De volgende dag werd een vrouw, afkomstig van Curaçao, betrapt met drugs tijdens een routinecontrole.

De mannelijke passagier kwam Bonaire binnen met een TUI-vlucht. Bij controle trof de douane twee plastic zakjes aan, verborgen in blikjes scheerpoeder. Tests wezen uit dat de inhoud vermoedelijk hasjiesj was, met een totaalgewicht van 200 gram. “Het is zorgwekkend dat smokkelaars steeds creatiever worden in het verbergen van illegale substanties,” aldus een douanewoordvoerder.

Een dag later werd een vrouwelijke passagier die aankwam met een vlucht van Divi Divi, gecontroleerd. Douanebeambten vonden een pilletje dat leek op XTC en een melkkleurige substantie die positief testte op crystal methamfetamine. “Tijdens de lichaamscontrole ontdekten we dat de vrouw een geprepareerd condoom met vermoedelijke cocaïne in haar lichaam droeg,” meldde de woordvoerder.

Beide verdachten zijn overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee voor verder onderzoek.