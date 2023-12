Weer stroomvergoeding van 1300 dollar voor mensen die het al eerder kregen

KRALENDIJK – Burgers die van augustus 2022 tot november 2023 de stroomvergoeding van 1.300 dollar hebben gekregen, krijgen vanzelf een tweede vergoeding van 1300 dollar. De Directie Samenleving en Zorg is druk bezig met de voorbereidingen om de vergoedingen te regelen. De directie en WEB doen hun best om de vergoeding voor mensen met een WEB-rekening vóór het einde van het jaar op hun WEB-rekening te storten.

Burgers met Pagabon, kunnen vanaf 8 januari 2024 tot en met 8 februari 2024 hun token van 1300 dollar ophalen bij de Directie Samenleving en Zorg. Ze ontvangen hun vergoeding iets later dan mensen met een WEB-rekening, omdat het regelen van tokens meer tijd kost. De tokens kunnen van maandag tot en met donderdag van 09:00 – 12: 00 uur en van 14:00 tot 17:00 worden opgehaald bij de directie Samenleving en Zorg, Kaya Neerlandia Neerlandia 41.

Mensen die de eerste vergoeding hebben gekregen en daarna zijn verhuisd, of een nieuw klantnummer bij de WEB hebben, worden opgeroepen om dit door te geven. Ze kunnen hun nieuwe gegevens mailen naar: koriente@bonairegov.com of bellen/appen met 701 1055. Zo wordt voorkomen dat de vergoeding naar het verkeerde adres gaat, of voor de verkeerde aansluiting wordt gegeven.

Inwoners die nog niet eerder de vergoeding hebben aangevraagd, kunnen dat nog steeds doen. Kijk voor de voorwaarden en het aanmelden op www.bonairegov.com/stroom. De Rijksoverheid heeft geld gegeven om opnieuw de toeslag te geven aan inwoners die het niet breed hebben. Iemand die de toeslag al eerder kreeg, hoeft niet opnieuw een aanvraag voor de tweede vergoeding te doen.

De Directie Samenleving en Zorg gaat ervoor zorgen dat burgers geïnformeerd worden hoe ze zuinig met energie om kunnen gaan. Door zuinig met energie om te gaan, kunnen burgers nog langer voordeel hebben van de stroomvergoeding die ze krijgen.