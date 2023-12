Bonaire heeft nieuwe winkel voor de fijnproever

KRALENDIJK – Wie regelmatig boodschappen doet in de winkels aan de Kaya Industria zal wellicht hebben opgemerkt dat er sinds enkele dagen een nieuwe winkel bij is gekomen. Het gaat om Canarbo, dat zichzelf beschrijft als een Epicurian Market.

Hoewel de winkel nieuw is, is het bedrijf dat geenszins. Canarbo levert al ruim 10 jaar producten aan diverse horecazaken. Nu is echter de volgende stap gezet, met een winkel waar ook individuele boodschappers binnen kunnen lopen. De drijvende krachten achter Canarbo zijn de Canadees Brian Battha en zijn op Bonaire geboren vrouw Indira Charles.

“We leveren al jaren aan diverse klanten, maar we zaten altijd meer naar achter op het terrein, waardoor de meeste mensen geen idee hadden van ons bestaan”, zegt Battha in gesprek met Bonaire.nu. Het paar ziet echter kansen in een markt waar steeds meer winkels precies dezelfde producten verkopen. Canarbo biedt daarentegen juist producten aan, die elders op het eiland niet te krijgen zijn. Het gaat hierbij onder meer om een uitgebreid assortiment aan bijzondere vis- en schaaldieren, het betere vlees, bijzondere kazen, bijzondere of moeilijk verkrijgbare ingrediënten, een uitgebreide Vegan sectie en een enorme selectie noten van het Curacaosche bedrijf Nuthouse.

Trots

Battha en Charles zijn duidelijk trots op hun winkel, die ook aan de binnenkant een luxe uitstraling heeft. “Ik ben er ook trots op dat ik als op het eiland geboren persoon dit samen met Brian breng. We hebben steeds meer te maken met ondernemers die van buitenaf op het eiland komen ondernemen. Maar dit bedrijf runnen we samen al meer dan tien jaar en met succes”, zegt Charles bevlogen.

Hoewel Battha en Charles blij zijn nog net voor de kerst te hebben kunnen openen, is de winkel eigenlijk nog niet helemaal klaar. “Het naambord zou al op de gevel hebben moeten hangen, maar zoals je kunt zien is het er nog niet”. Ook in het assortiment, dat op het oog heel compleet lijkt, missen nog diverse zaken. “Eén pallet met bestelde goederen is helemaal niet verscheept en een ander pallet met onze spullen is naar een verkeerd eiland gestuurd”, zegt Charles, die inmiddels uit ervaring weet dat zaken rond de Kerst altijd een beetje chaotisch verlopen.

Foto

Zelf op de foto willen Battha en Charles liever niet. “Oh nee, daar houdt ik helemaal niet van”, lacht Charles. “Het gaat om de winkel en niet om ons”.

Het woord “epicurian” kan worden vertaald naar het Nederlands als “epicuristisch” of “epicureïsch”. De term wordt onder meer gebruikt om een persoon te beschrijven die geniet van het goede leven, vooral op het gebied van voedsel en drinken.