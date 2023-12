IND CN vereenvoudigt procedures met online aanvraagoptie

KRALENDIJK – Inwoners van Bonaire met de Nederlandse nationaliteit kunnen nu online hun aanvragen indienen bij de Immigratie & Naturalisatiedienst Caribisch Nederland (IND CN). Deze nieuwe service betreft aanvragen voor een Verklaring Toelating van Rechtswege, een Verklaring Niet van Toepassing, en een Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met het doel van studie, zonder de noodzaak voor een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV).

Het online systeem is momenteel alleen beschikbaar in het Nederlands. De IND CN werkt echter aan de uitbreiding van de taalopties, zodat aanvragen in de toekomst ook in andere talen ingediend kunnen worden. Deze ontwikkeling is onderdeel van een bredere inspanning om de toegankelijkheid en efficiëntie van overheidsdiensten op Bonaire te verbeteren.

Voor het indienen van online aanvragen en voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht op de website Rijksdienstcn.com. Deze website biedt ook een sectie met veelgestelde vragen over het proces van online aanvragen, wat gebruikers helpt om het proces soepel en succesvol te doorlopen.