Houd jij van lezen en van Bonaire? Dan hebben wij een aantal tips voor jou! Over het eiland zijn namelijk allerlei boeken geschreven, van romans tot thrillers. Maar ook boeken over de geschiedenis van het eiland en het slavernijverleden. Wij selecteerden de mooiste boeken over Bonaire voor jou!

Heerlijk wegdromen onder een palmboom op Bonaire met een goed boek? Of alvast in de vakantiestemming komen vanaf de bank in Nederland? Door het lezen van deze boeken lijkt het net alsof je al op het eiland bent. Of wil je meer weten over het slavernijverleden en geschiedenis op Bonaire, dan hebben wij ook een aanrader voor je:

Bestemming Bonaire van Linda van Rijn

Deze spannende thriller gaat over een stel, Saar en Niek, dat op vakantie is op Bonaire. Tijdens een strandfeest verdwijnt een andere Nederlander spoorloos. Door een ongelukkig toeval kruist de vermissingszaak de vakantie van Saar en Niek. Langzaamaan ontvouwt zich een nachtmerrie waarin Saar alle grip lijkt kwijt te raken. Dit spannende boek is zowel als hardcover, paperback, luisterboek als e-book beschikbaar. Bestel het snel hier.

Ayoo Bonaire van Rik Felderhof

Televisiemaker en schrijver Rik Felderhof komt al bijna vijftig jaar op Bonaire. Sinds 2005 woont hij ook op het eiland. In 2022 hield hij dit vrolijke dagboek bij over zijn leven op het eiland. De verhalen in de bundel schetsen het dagelijks leven van deze dobberende Nederlandse gemeente in de Caribische Zee. Je kunt het boek via deze website bestellen.

Blond op Bonaire van Ellen de Vriend

Linda van Dam vertrekt met haar man Lex, dochter Luna (17) en haar vriendin Guusje voor een tropische vakantie naar Bonaire. Kort voor hun verblijf verdwijnen twee jonge vrouwen spoorloos op het eiland. Als daarna ook Guusje verdwijnt verandert de vakantie van de familie ingrijpend. Linda gaat zelf op onderzoek uit, maar kan zij de waarheid achterhalen? Lees hier meer over dit spannende boek.

Geschiedenis van de Antillen

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van Bonaire, dan is dit boek een aanrader. Het beschrijft de complete geschiedenis van Bonaire, en de overige vijf Nederlands-Caribische eilanden. Natuurlijk mag het slavernijverleden niet ontbreken in dit boek. Een team van Antilliaanse en Nederlandse auteurs en fotografen belicht niet alleen de economische, politieke en demografische aspecten. Ook het sociale en culturele leven en de natuur op de Antillen worden uitgebreid beschreven. Wil je meer weten over dit boek, lees hier verder.

Meer lezen over Bonaire?

Naast deze boeken zijn er nog veel meer mooie boeken over het eiland geschreven. Wil je weten welke? Klik op deze link voor een overzicht van boeken over Bonaire. Je vindt hier ook actuele reisgidsen over het eiland.

