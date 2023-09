Last minute vakanties Bonaire

Zoek je een prachtige vakantiebestemming buiten Europa? Dan is Bonaire the place to be. Momenteel worden er veel leuke last minute vakanties aangeboden naar Bonaire aangeboden. Wacht niet te lang, boek snel!

Bonaire ligt in de Caribische Zee, met haar helderblauwe, warme water. Het eiland staat bekend als divers paradise en dat is niet voor niets. Het is namelijk één van de mooiste duikbestemmingen ter wereld. Heb je nog nooit gedoken? Geen probleem, op Bonaire leer je het al binnen een paar dagen. Maar ook snorkelend kun je heel veel moois zien onder water. Wat dacht je van een ontmoeting met een zeeschildpad? Geniet van de prachtige, beschermde koraalriffen en gekleurde vissen tijdens jouw vakantie op Bonaire.

Bonaire, het veelzijdige eiland

Maar ook boven water is er van alles te doen op Bonaire. Denk aan een bezoek aan Washington Slagbaai Nationaal Park. Hier geniet je een volle dag van het natuurschoon dat Bonaire te bieden heeft. Of verken op een kajak de mangroven van het eiland, een prachtig gebied. En wat dacht je van een zeiltocht over de Caribische Zee, waarbij je de sunset ziet? Bonaire biedt volop excursiemogelijkheden, voor elk wat wils. Kaya Grandi, foto – Inge Poorthuis

Het centrum van de hoofdstad Kralendijk is kleinschalig, met enkele prachtig gerestaureerde koloniale panden en leuke boetieks. Ondanks deze kleinschaligheid zijn er tientallen uitstekende restaurants te vinden, zowel in het centrum als verspreid over de rest van het eiland. Smulpapen komen hier volledig aan hun trekken. Zij zullen verrast worden door allerlei culinaire hoogstandjes of een perfect bereide catch of the day.

Wil je liever van het strand genieten? Bonaire beschikt over een aantal prachtige witte zandstranden. Zie jij jezelf al zitten, met een cocktail in je hand op het strand van Lac Bay? Wees er dan snel bij en boek een last minute reis naar Bonaire.

Boek nu een last minute

Heb jij ook zo’n zin om naar Bonaire te komen? Vind hier de leukste last minutes vakanties naar dit zonnige eiland. Boek vandaag nog, dan zit jij binnenkort heerlijk op het strand te genieten!

Dit artikel bevat affiliatelinks

Lees ook: