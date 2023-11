Van Huffelen tekent nieuw akkoord met bestuur van Saba

THE BOTTOM – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen en het bestuurscollege van Saba hebben eerder deze week een nieuw pakket maatregelen voor het eiland ondertekend, vaak aangeduid als het ‘Saba Pakket’.

Het plan identificeert belangrijke prioriteiten, waaronder het welzijn van de gemeenschap, economische diversificatie, klimaatbestendigheid en goed bestuur. Het akkoord benadrukt ook de toewijding aan het stroomlijnen van diensten, het verminderen van bureaucratische obstakels en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen zoals middelenmisbruik. Het zet tevens koers naar duurzame economische groei, met strategische plannen, verbeterde financieringstoegang en digitaliseringsinitiatieven.

Klimaatbestendigheid staat centraal in het pakket, met de belofte om het aandeel van hernieuwbare energie op Saba te vergroten. Bovendien omvat de focus op goed bestuur het versterken van administratieve capaciteiten en investeringen in de jongere generatie via kansen voor loopbaanverkenning.

Samenwerking

Volgens de partijen bekrachtigt het pakket de samenwerking tussen Nederland en Saba, en belooft een solide toekomst voor het eiland en zijn inwoners.