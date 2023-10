KRALENDIJK – Zanger André Hazes werkt op Bonaire aan nieuwe muziek, na de afgelopen periode ook in Nederland druk bezig te zijn geweest met het opnemen van nieuwe muziek.

Dat kan worden opgemaakt uit onder meer een Instagrampost van de zanger, waarop hij samen met onder meer Monique Westenberg te zien is op een jacht in de baai van Kralendijk. “Ik heb de afgelopen maanden keihard met deze gasten gewerkt aan het vinden van de sound die mij gelukkig maakt en het maken van een album waar ik trots op ben. Jullie reacties waren heel positief en daarom zijn wij meteen weer op schrijfkamp gegaan om door te pakken. Magisch wat we met elkaar in de studio hebben”, schrijft Hazes bij de foto.

De zanger belooft ook dat hij binnenkort weer komt met nieuwe muziek.