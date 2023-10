WINAIR ontvangt tweede ATR Toestel op vrijdag

PHILIPSBURG РOp vrijdag heeft WINAIR haar tweede ATR 42-500-vliegtuig, PJ-WIW, ontvangen op de luchthaven van Sint-Maarten. 

Het nieuwe vliegtuig komt goed van pas voor de start van het winterseizoen dat nu halverwege november van start gaat met twee ATR’s.

Directeur Hans van de Velde toont enthousiasme over de uitbreiding van de vloot. Een eerste exemplaar van het type werd medio juli in ontvangst genomen. De toevoeging van de tweede ATR stelt de luchtvaartmaatschappij in staat om meer vluchten aan te bieden naar bestemmingen, met name Curaçao, Aruba en Bonaire. 

WINAIR zegt trots te zijn op het projectteam dat verantwoordelijk was voor de ontvangst van het vliegtuig, waaronder kwaliteitsmanager Marco London en projectleider Michael Cleaver. Ook is de maatschappij blij met het werk dat de Sint-Maarten Civil Aviation Authority heeft verricht om dit alles mogelijk te maken.