­­­­­Bonaire tijdelijk moeilijk te vinden op website United Airlines

KRALENDIJK- Bonaire blijkt tijdelijk moeilijk te vinden op de website van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines.

Hoewel de luchtvaartmaatschappij meerdere keer per week naar het eiland vliegt, krijgt de Tourism Corporation Bonaire (TCB) momenteel veel klachten binnen van toeristen die het niet lukt een vlucht te boeken, simpelweg omdat Bonaire niet voorkomt in de lijst van bestemmingen.

Na het nodige speurwerk is vastgesteld dat het gaat om een tijdelijke technische fout. Inmiddels is de luchtvaartmaatschappij druk doende het probleem op te lossen, dat overigens niet alleen Bonaire maar ook enkele andere bestemmingen treft.

De TCB raadt passagiers aan, zo nodig via een andere zoekmachine naar de vluchten te zoeken. “Als klanten zoeken via bijvoorbeeld Google Flights, of een andere online boekingsinstrument, dan worden de vluchten van United wel gewoon gevonden”, zegt de TCB.