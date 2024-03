Luchtvaart Overheid Sint-Maarten zou aandelen WINAIR willen verkopen Redactie 2024-03-21 - 1 minuten leestijd

WINAIR heeft hoge verwachtingen van de bestemmingen die met de ATR-toestellen worden aangevlogen. Foto: ABC Online Media

PHILIPSBURG- Verschillende media melden op woensdag dat de overheid van Sint-Maarten aandelen van de op Sint-Maarten gevestigde luchtvaartmaatschappij WINAIR zou willen verkopen.

De overheid van Sint-Maarten is met zo’n 93% van de aandelen de grootste aandeelhouder. De Staat der Nederlanden is houder van de overige aandelen. Minister van Financiën, Ardwell Irion, zegt dat het een goed moment is nieuwe aandeelhouders voor de luchtvaartmaatschappij te zoeken.

Volgens Irion draait WINAIR momenteel goed. Daarnaast wordt kapitaal gezocht om twee DHC-6 ‘Twin Otter’ vliegtuigen die nu nog worden geleased, aan te kopen. Hiermee worden operationele kosten verder verlaagd. Daarnaast staat een uitbreiding van vluchten naar de regio op het programma met de nieuw aangeschafte ATR-vliegtuigen.

Belangrijk

WINAIR is zeer belangrijk voor de verbinding met de twee kleinste BES-eilanden, Sint-Eustatius en Saba. Daarnaast wordt -via Curaçao- ook twee keer per week naar Bonaire gevlogen.

Enigszins curieus is het feit dat de opbrengst van de aandelenverkoop al in de begroting van 2024 als opbrengst is meegenomen, terwijl het proces om te komen tot daadwerkelijke verkoop nog weinig tastbaar is.