TUI vlucht strandt op de luchthaven van Bonaire

KRALENDIJK – Gisteravond is TUI-vlucht OR703 op de luchthaven van Bonaire gestrand door een technisch defect. Hierdoor konden de passagiers die zouden vertrekken naar Nederland niet verder reizen. De verwachting is dat het toestel vandaag alsnog gaat vertrekken om 19:20 uur.

Een reserveonderdeel voor het toestel, een Boeing 787-8 Dreamliner, is onderweg. Dat gebeurt met de reguliere TUI-vlucht uit Amsterdam. Vervolgens moet het gestrande toestel nog gerepareerd worden. De verwachting is dat het probleem snel opgelost kan worden en het toestel vandaag, met een dag vertraging, alsnog naar Nederland kan vertrekken.

De vlucht is een zogenaamde combinatievlucht met Punta Cana in de Dominicaanse Republiek. Dat betekent dat de passagiers die eerder in Punta Cana opstapten en via Bonaire naar Nederland zouden vliegen ook strandden op Bonaire.

Voor alle passagiers die niet op Bonaire wonen heeft TUI onderdak, eten en drinken verzorgd.