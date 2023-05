Brandweerlieden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius ontvangen diploma’s en certificaten

KRALENDIJK – Op de jaarlijkse Dag van de Brandweer, 4 mei, hebben de lokale commandanten van Bonaire talrijke certificaten en diploma’s uitgereikt aan hun collega’s. Deze onderscheidingen eren de voltooiing van zowel brandweer-gerelateerde als andere professionele opleidingen en cursussen, die de medewerkers van het Brandweer Korps Caribisch Nederland (BKCN) jaarlijks volgen om hun expertise op peil te houden.

Brandweerlieden op Saba en Sint-Eustatius vierden ook de Internationale Dag van de Brandweer met de uitreiking van diploma’s. Vier medewerkers op Saba hebben onlangs met succes de opleiding tot chauffeur pompbediener afgerond, een cruciale rol in brandbestrijding en reddingsoperaties. Daarnaast ontving een collega op Sint-Eustatius zijn diploma voor het afronden van dezelfde opleiding.

Lokaal commandant Every, die de diploma’s op Saba uitreikte, sprak zijn bewondering uit voor het team: “Het is fantastisch om te zien dat onze brandweermensen blijven groeien en bijdragen aan de veiligheid van onze gemeenschap. Ik wil ze aanmoedigen om te blijven leren en wens ze succes in hun verdere carrière bij BKCN.”