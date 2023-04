Expositie ‘Ter ere van de oceaan’ bij Terramar Museum

KRALENDIJK – Het Terramar Museum organiseert op 28 april van 17:00 tot 20:00 uur de feestelijke opening van de expositie ‘Ter ere van de oceaan’. Tijdens dit evenement wordt de historische en intieme band van Bonaire met de oceaan gepresenteerd in samenwerking met verschillende natuurorganisaties en lokale kunstenaars, onder muzikale begeleiding van Hòfi Kultural.

De expositie bestaat uit kunstwerken gemaakt van gerecyclede materialen, glas- en keramiekkunst, en er is een informatieve expositie met artefacten zoals een schildpadschild en een educatief en interactief spel. Mangrove Maniacs, Sea Turtle Conservation Bonaire, Greenpeace Bonaire, MoltenWolf Glass, Nukua Pottery, Sharking Daily, Hòfi Kultural, FuHiKuBo en Jong Bonaire hebben samengewerkt om de onderlinge afhankelijkheid en verbinding tussen mensen en water op Bonaire te bespreken. Op basis van deze gesprekken hebben ze creatieve manieren bedacht om te communiceren over de diepe verbondenheid van Bonaire met de oceaan en hoe ons welzijn afhankelijk is van de gezondheid ervan.

De expositie ‘Ter ere van de oceaan’ is de tweede tentoonstelling van het tweejarige programma ‘Boneiru Bibu: Bou di Awa’ dat is georganiseerd door het Terramar Museum en het Wereld Natuur Fonds. Het programma heeft tot doel om de gemeenschap eraan te herinneren hoe belangrijk de oceaan en bijbehorende onderwaterwereld zijn voor ons welzijn en overleven, en om ons aan te moedigen beter voor de oceaan te zorgen. De expositie is te zien van 28 april tot en met 17 juni 2023.