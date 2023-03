Expositie ’Mensen in de Natuur’ in Washington Slagbaai Nationaal Park

KRALENDIJK – Op 26 maart is er weer de mogelijkheid om de expositie “Mensen in de Natuur”/’People in Nature’ te bewonderen, dit keer bij Washington Slagbaai Nationaal Park.

STINAPA Bonaire heeft in een initiatief tot samenwerking met het Wereld Natuur Fonds een expositie gecreërd met als doel de grote diversiteit aan natuurbeschermings- en beheeractiviteiten op Bonaire te laten zien.

Bonaire staat bekend om zijn prachtige natuur. Minder bekend is echter de grote groep organisaties en individuen die achter de schermen hard werkt om onze natuur te behouden en te beschermen voor huidige en toekomstige generaties. Daarom hebben STINAPA Bonaire en WWF-NL deze fototentoonstelling gemaakt om bewoners en bezoekers een kijkje achter de schermen te geven. We willen het werk laten zien dat veel organisaties doen, om een beter begrip te creëren van het werk om de natuur van Bonaire te behouden. Dit is ook iets om heel trots op te zijn, aangezien Bonaire een pionier is op het gebied van natuurbehoud

Filmpjes

Naast de fototentoonstelling zijn er ook korte filmpjes gemaakt waarin het werk nader wordt toegelicht en de redenen waarom het werk zo belangrijk is voor Bonaire. Deze video’s zijn online te bekijken via een QR-code. Een kadertje naast de foto geeft meer informatie over de betreffende organisatie.

Het evenement is op 26 maart van 9.00 tot 13.00 uur in het Washington Slagbaai National Park. Om 9:30 en 10:30 is er de mogelijkheid om een rondleiding door het museum te doen. Rondleiding wordt gegeven door Chief Ranger George Kultura.