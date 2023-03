Goedkoop en naast de deur: City-trip naar Barranquilla, Colombia

De grootste stad van de Antlántico provincie in Colombia, Barranquilla, staat niet bekend als een echte toeristenstad. Wel is de stad onder meer bekend van het Carnaval dat daar jaarlijks op grootste wijze heeft gevierd, zijn belangrijke haven en een relatief grote industrie.

Dat wil evenwel niet zeggen dat de stad niks te bieden heeft aan de gemiddelde bezoeker. Integendeel. Wie vanaf de ABC eilanden op zoek is naar korte trip in de regio en bovendien niet al te diep in de buidel wil tasten, kan prima in Barranquilla terecht.

Eén van de grote voordelen van Barranquilla is dat luchtvaartmaatschappij EZ Air vanaf de ABC eilanden rechtstreeks naar de Ernesto Cortissoz luchthaven vliegt, die op ongeveer een half uur rijden van de stad zelf ligt. Daarbij zijn zowel de vertrek- als de aankomsttijd erg aantrekkelijk. De vlucht die om kwart voor 11 vanuit Curaçao vertrekt, is -mede door het tijdsverschil- ruim vóór het middaguur al in Barranquilla. Nog een groot voordeel is dat er op de luchthaven weinig buitenlandse vluchten aankomen. Het duurt meestal dan ook slechts tussen de vijf en tien minuten voor men door de immigratie heen is. Wie reist via Bogotá moet daar al snel tussen de één en twee uur voor uittrekken. De vlucht tussen Curaçao en Barranquilla is vanuit het oogpunt van de historie interessant. Het gaat om de eerste vlucht die ooit werd uitgevoerd naar Curaçao. Meer over die bijzondere vlucht lees je in een eerder artikel van ABC Online Media. De Ernesto Cortissoz luchthaven is relatief klein en overzichtelijk. Een voordeel is dat je zo door de immigratie bent, iets wat in het veel grotere Bogotá op piekmomenten wel 1 of 2 uur kan duren. Foto: ABC Online Media

De vlucht van EZ Air tussen Curaçao en Barranquilla duurt zo’n anderhalf uur. Wie van Bonaire of Aruba komt moet daar nog zo’n anderhalf à twee uur bij optellen. Voordeel is wel dat ook vanaf Bonaire of Aruba maar één keer hoeft te worden ingecheckt. De koffer gaat direct door tot de eindbestemming. Omdat EZ Air vluchten heeft op de maandag en op de vrijdag kan gekozen worden tussen een midweek van maandag tot en met vrijdag, of voor een weekeinde van vrijdag tot en met maandag. Aan boord krijgen passagiers een smakelijke wrap van Café Barista met een pakje juice, een zakje chips en een flesje water. EZ Air vliegt twee maal per week van de ABC eilanden naar de havenstad Barranquilla. Foto: EZ Air

Wie vaker naar Barranquilla vliegt is bij aankomst niet verrast over de enigszins provisorische infrastructuur en altijd veranderende aankomst op de luchthaven. Zelfs Colombianen maken gekscherend grappen over de luchthaven, waarvan de verbouwing al zo’n 20 jaar duurt, maar nooit afkomt. Stukje bij beetje wordt hij wel een stukje beter en moderner. Overigens vliegen ook COPA en Avianca vanaf Curaçao naar Barranquilla, maar dan wel met een tussenstop in Panamá, respectievelijk Bogotá. Vanuit Amerika zijn er vluchten van American Airlines en low-cost carrier Spirit.

Zodra de koffers zijn opgehaald, kan je je naar de taxistand begeven. Dat is in Barranquilla uitstekend geregeld. Er is maar één officiële taxiservice. Bij een kleine booth kan worden opgegeven wat de bestemming is en je krijgt een papiertje mee waarop de kosten staan. De rit naar het Alto Prado gebied van de stad, waar de meeste hotels staan, duurt goed 40 minuten en kost rond de 40.000 Colombiaanse pesos; omgerekend zo’n 8 dollar 50. Wat opvalt in vergelijking met andere steden in Colombia, is het gebrek van meters in de taxi. De meeste chauffeurs hanteren een tarief van tussen de 10 en 15.000 pesos, ofwel tussen de twee en drie dollar per ritje, afhankelijk van of de rit kort, of net wat langer is. Taxis zijn echt overal te vinden. Wachten op een taxi duurt meestal niet langer dan een paar minuten. Er lijken wel duizenden van rond te rijden.

Hotels

Het hotelaanbod in Alto Prado is enorm. De prijzen lopen sterk uiteen, al naar gelang het verwacht comfort. Er zijn veel ketenhotels in de stad, maar ook meerdere kleinere. De kamers van de NH Collection Smart Suits zijn enorm. Foto: ABC Online Media

Een overnachting in het IBIS hotel op basis van een dubbele bezetting kost voor vier nachten welgeteld 195 dollar. Daar is het ontbijt bij inbegrepen. De kamers zijn relatief klein, maar het sterkste punt van het hotel is de ligging: Vlak naast het moderne Viva winkelcentrum en nog net op loopafstand van het enorme Centro Commercial Buenavista. Wie meer luxe wil kan goed terecht bij de NH Collection SmartSuites. Het hotels biedt enorme kamers met een aparte slaapkamer- en een apart woonkamergedeelte. De prijzen liggen tussen de 40 en 70 dollar per nacht, inclusief belastingen. Bij beide hotels is een uitstekend ontbijt inbegrepen in de prijs. Daarnaast kennen beide hotels een erg vriendelijke service. Bij IBIS is de sfeer wat losjes en jeugdig, bij NH Collection wat chiquer. Maar er zijn nog ontelbare andere opties in dezelfde prijsclasse. Het Buenavista winkelcentrum is enorm en bestaat uit drie afzonderlijke gebouwen, die door loopbruggen met elkaar worden verbonden. Foto: ABC

Winkelcentra

Zoals bijna elke stad in Colombia, heeft Barranquilla ook een welhaast duizelingwekkende hoeveelheid winkelcentra die varieren van groot tot enorm. Er is een breed winkelaanbod, met grote supermarkten, maar ook met internationale ketens zoals Declaton, Nike en Adidas, en vele lokale ketens zoals de populaire kledingwinkels van Arturo Calle, Leonisa (ondergoed) en Veléz (lederwaren). Het Viva winkelcentrum is groot en modern met heel veel winkels en veel restaurants op de bovenste verdieping. Foto: ABC Online Media

Elk winkelcentrum kent standaard een aantal bekende Colombiaanse restaurants, waaronder het lokaal zeer populaire Crepes & Waffles. De keten, één van de meest iconische merken van het land, zet vooral vrouwen in die anders moeilijk aan het werk zouden komen en kent daarmee een sterk sociaal gezicht. De service is er razendsnel, de kaart uitgebreid en de kosten verwaarloosbaar. Een lunch of diner voor twee personen, inclusief drinken, koffie en een toetje kost meestal onder de 25 dollar. Daar is een fooi, de servicio volunatrio, al bij inbegrepen.

Ook koffieliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Colombia. In elke groot Centro Commercial (winkelcentrum) is er minstens wel een vestiging van de lokale keten Juan Valdez en van Starbucks, dat ondanks de uitstekende lokale ketens, ook in Colombia steeds verder oprukt. Een cappuchino bij Juan Valdez kost rond de 6.400 pesos (omgerekend 1 dollar en 30 cent), terwijl bij de Starbucks ruwweg 2 dollar of zo’n 10.000 pesos moet worden neergeteld. Een schijntje in vergelijking met de prijzen in Curaçao, Aruba of Nederland. Colombia is natuurlijk hét koffieland bij uitstek. Niet alleen omdat het veel produceert, maar ook door de enorme hoeveelheid goede koffiezaken die het land kent. Foto: ABC Online media

Betalen

Makkelijk is dat overal pinautomaten te vinden zijn waarmee gewoon gepind kan worden door houders van een Maestro bankpas. Ook bij de meeste winkels of restaurants kan met de pinpas worden betaald. Wie een moderne pas heeft van de Maduro & Curielsbank die geschikt is voor conactloos betalen, is even tappen op de pinautomaat voldoende.

Voor mensen die met de creditcard betalen kan initieel iets verwarrend zijn, dat standaard wordt gevraagd in hoeveel cuotas het bedrag van je rekening moet worden gedebiteerd. Voor buitenlandse kaarthouders is dat helemaal geen optie, maar lokale kaarthouders kunnen bij elke aankoop kiezen voor betaling in 12 termijnen. Overigens tegen een jaarlijks rentepercentage dat oploopt tot maar liefst 43%. Geen goedkope optie dus!

Bezienswaardigheden

Zoals eerder gezegd staat Barranquilla niet bekend als een echte toeristenstad. Dat betekent niet dat er niks te zien of te doen is. Jammer is wel dat drie van de vijf grootste musea op het moment gesloten zijn door een acuut geldgebrek. Plaza de Aduanas heeft niet alleen mooie historische gebouwen, maar ook een kleine museum en een kleine maar goed verzorgde expositie over de stad. Foto: ABC Online Media

Populair bij toeristen is een wandeltocht langs de nog niet zo lang geleden aangelegde Malecón (promenade langs de rivierbedding van de Rio Magdalena). Deze is relatief ver weg en daarvoor moet de taxi worden genomen. Hoewel de Malecón overdag stil is en de zon te heet, is de wandelroute vanaf een uur of 4 populair bij zowel toeristen als lokalen. Bezoekers flaneren langs de diverse restaurants die aan de promenade liggen. Er zijn veel wandelaars en joggers.

Wie wat meer van historie houdt kan bij de Plaza de Aduanas terecht. Het gaat hier om een oud douanegebouw, waarin een klein museum is gevestigd. Wie naar binnen wil moet een toegangsprijs van twee dollar betalen. Daarvoor krijgt men een uitleg van een medewerker van het gebouw en ook enkele korte films te zien. Het aanbod is bescheiden, maar wel keurig verzorgd. Ook is er een aparte tentoonstelling van een aantal artiesten met het thema recycling. De kunstwerken zijn bijzonder aardig. Bij de Plaza de Aduanas is een kleine, maar mooi tentoonstelling van kunst uit gerecycleerd materiaal te zien. Foto: ABC Online Media

Een andere trip die de moeite waard is, is een bezoekje aan het Carnavalsmuseum. Dat geeft een goede indruk van de ontwikkeling van het populaire karnaval. Er zijn verschillende kostuums te zien, terwijl er ook uitleg wordt gegeven over de verschillende figuren die populair zijn in het feest.

Wie van dieren houdt, kan prima terecht bij de bescheiden, maar nette en leuke dierentuin van de stad. Een bezoek aan de Zoologico de Barranquilla kost ruim 5 dollar voor volwassenen; kinderen betalen de helft. De dierentuin is een oase in het midden van een anders hete stad. Je bent er al snel twee uur zoet. Er zijn nog redelijk veel interessante dieren, waaronder veel lokale vogels, een olifant, leeuwen, tijgers en slangen. De dierentuin is mooi aangelegd.

Populair bij toeristen is ook het zogenaamde Ventana al Mundo, een veelkleurig bouwwerk, net buiten Alto Prado. Tip: Vraag bij een rit naar het Ventana al Mundo aan de taxichauffeur of deze wil wachten tot je klaar bent met het maken van foto’s en rondkijken. De meeste bezoekers hebben het bouwsel wel gezien binnen een minuut of tien. Omdat het ietwat afgelegen ligt, is het niet altijd even makkelijk om een taxi terug te vinden en dat kan wat oncomfortabel zijn. Ventana al Mundo levert ontegenzeggelijk kleurrijke plaatjes op, maar ligt op een ietwat verlaten stuk terrein. Foto: ABC Online Media

Wie meer wil zien van het echte of meer ‘volkse’ Barranquilla, kan een bezoekje aan de binnenstad wagen. Er staan in potentie mooie historische gebouwen, maar veelal in een vervallen of zeer vervallen staat. De historische binnenstad van Barranquilla is rommelig, druk en warm. Er zijn -in tegenstelling tot de situatie bij Alto Prado- weinig restaurants, geen terrasjes of heel interessante winkels. Vooral voor hen die de stad bezoeken zonder bijvoorbeeld een lokale gids en het Spaans niet machtig zijn, geen echte aanrader.

Taal

Colombia loopt beslist niet voorop als het gaat om meertaligheid. De meeste mensen spreken zeer weinig tot geen Engels. Dat is ook waar voor luchthavenpersoneel, politie agenten op straat, verkopers in winkels, bedienend personeel in restaurants of baliepersoneel in hotels. In de wat duurdere hotels is vaak wel tenminste één persoon die wat Engels machtig is, maar het blijft behelpen.

Dat gezegd hebbende, zijn de Colombianen over het algemeen ontzettend vriendelijk en behulpzaam. Dat is zeker ook het geval als het gaat om buitenlanders. Over het algemeen doet iedereen zijn best je te helpen, ook als het gaat om communicatie met handen, voeten of Google Translate. Een eenvoudige aanwijzing, kaartje op de telefoon of een adres zijn over het algemeen al genoeg om duidelijkheid te scheppen. Wie wel enig Spaans beheerst wordt geduldig te woord gestaan en kan rekenen op een vriendelijke glimlach. De San Nicolás de Tolentino kerk is één van de weinige gebouwen in het centrum van Barranquilla dat echt de moeite waard is van een bezoek aan het verder nogal rommelige centrum. Foto: ABC Online Media

Praktische zaken

Voorafgaand aan zowel aankomst als vertrek moet het zogenaamde Checkmig immigratieformulier worden ingevuld. Dat formulier werkt vaak niet vlekkeloos. Heel vaak komt de bevestigingsmail niet aan. Dat is problematisch, want zonder dat aan de balie te laten zien mag je niet instappen! Gelukkig biedt de website ook de optie om na verzending van de gegevens, een kopie te downloaden. Wie dat doet kan een PDF opslaan en meenemen. Maar ook een foto van het ingevulde formulier is al genoeg. Pas op: Er zijn ook commerciële sites aanwezig die iets aan het invullen willen verdienden. Vul alleen het officiële Checkmig formulier in, zoals aangegeven in de link hierboven.

Colombia was tot enige tijd terug zeer streng als het gaat om vaccinaties tegen Covid. Op het Checkmig formulier moet worden aangegeven wat je vaccinatiestatus is. Wie niet geaccineerd is, moet een negatieve Antigeentest laten zien. Dat is alleen maar het geval met de heenreis. Bij terugreizen naar de ABC eilanden zijn er geen vereisten als het gaat om vaccinatie of tests.

Dollars wisselen in een bank of op straat is zeer moeilijk. Hotels nemen vaak wel dollars aan, maar tegen een ongunstige koers die wel 20% lager ligt dan de officiele koers van het moment. Pinnen of ‘swipen’ is een veel betere optie. Wie geld opneemt moet opletten bij welke bank dat wordt gedaan. Er is nogal een verschil tussen banken als het gaat om de extra kosten. Eén van de grootste banken, Bancolombia brengt bijna 6 dollar in rekening voor cash geld opnemen. Bij ander banken die vallen onder het Aval netwerk, bij de Banco de Bogotá of bij Davivienda wordt maar net 3 dollar in rekening gebracht. Dit bedrag wordt standaard in rekening gebracht bij elke opname, ongeacht de hoogte van het bedrag dat wordt opgenomen. Het is daarom voordeliger om in één keer het maximum te pinnen, dat bij de meeste banken rond de 800.000 pesos is (rond de 166 dollar). Dit is meestal genoeg geld voor een hele week, omdat bijna overal met de pinpas of creditcard kan worden betaald. Taxiritten moeten echter wel met cash geld worden betaald. Ook voor kleine aankopen op straat is cash wel zo handig.

Verkoopkantoor

De tickets naar Barranquilla zijn niet per definitie goedkoop. Een bezoekje aan het verkoopkantoor van EZ Air is vaak de moeite waard. De medewerkers weten, na wat zoeken, vaak een lager tarief uit hun computer te toveren dan online te vinden is!