Stinapa rangers bereiden zich voor op het Sargassum Seizoen

KRALENDIJK – De Stinapa rangers zijn bezig met de voorbereidingen voor het komende sargassum seizoen. Het sargassum seizoen is elk jaar weer een uitdaging. Op verschillende plekken op het eiland is al wat Sargassum gespot, een bruine alg die deel uitmaakt van de drijvende zeewiermatten bekend als de Sargassozee in de Atlantische Oceaan.

Deze drijvende matten zijn buitengewoon divers en vormen een belangrijk leefgebied voor meer dan 250 soorten vissen en ongewervelde dieren, waaronder veel soorten die nergens anders voorkomen. Soms breekt een stuk van de mat af en reist het naar het Caribisch gebied, waar het op onze kusten terechtkomt. De laatste jaren gebeurde dit steeds rond februari-maart-april.

De komst van Sargassum op de kust van Bonaire kan leiden tot verstikking van zeewezens, waaronder babyschildpadden, kreeften en vissen. Wanneer het Sargassum op de kust terechtkomt en gaat rotten, leidt dit tot de vorming van waterstofsulfide en gaat enorm stinken.