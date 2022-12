 Cultuurevenement “Nos” Zjilea” Nieuwjaars Tradities

KRALENDIJK – In december kwamen de gouvernementsslaven bij Piedra pretu bijeen om het lokale instrument, Barí, te bespelen om hun frustratie, woede en blijdschap te uiten. Op Bonaire is het nog altijd een traditie dat aan het eind van het jaar liederen van de Bari worden gezongen over hoofdpersonen in noemenswaardige gebeurtenissen, die zich gedurende het jaar hebben voorgedaan. Een andere traditie is dat het huis wordt gereinigd met wierook om de boze geesten weg te jagen en het nieuwe jaar welkom te heten met al het goede wat het met zich meebrengt.

Zaterdag 31 december is er de volgende editie van het cultuurevenement van “Nos Zjilea” bij Cultuurpark Mangazina di Rei met als thema: “Nieuwjaars Tradities”. Gedurende het cultureel evenement kan je komen luisteren naar verhalen van twee bekende lokale Barí-muzikanten, Dhr. Wesley “Wewe” St Jago en Dhr. Consalvo Goeloe, die hun ervaringen met ons komen delen. Daarnaast komen zij ook een demonstratie geven over hoe je een Barí kan maken.

Aan het einde van het jaar bereiden ze verschillende traditionele gerechten voor. Mevr. Jessy Olbina, die kennis heeft overgekregen van haar grootmoeder, zal een presentatie geven over hoe je een bekend traditioneel gerecht kan voorbereiden.

Het reinigen van het huis omvat niet alleen vegen en dweilen, maar ook het verjagen van de boze geesten om het nieuwe jaar welkom te heten met al het goede dat het met zich meebrengt. Mevr. Leticia “Letty” Beaumont zal ons komen vertellen waar je allemaal rekening mee moet houden bij het reinigen van je huis waardoor het nieuwe jaar met veel positiviteit wordt ingeluid.

De cultuurmarkt met zijn lokale verse producten zoals lokaal geproduceerde natuurlijke vruchtensappen, lokale kruidenthee, lokale lekkernijen, lokale kunst zal niet ontbreken. ‘Nos Zjilea’ is ideaal als je zin hebt om iets gezelligs te doen met familie en vrienden.

De keuken gaat open om 10 uur ’s morgens met een grote verscheidenheid van soepen en de mogelijkheid om gedurende de middag verschillende lokale creoolse gerechten te proeven, waaronder ook visgerechten. Mis het niet. Dit alles in een gezellige sfeer met een “live” optreden van “Los Cayonasos” en de lokale band “Nel & Su Gang”.

Beleef “Nos Zjilea”, hét maandelijkse culturele evenement van Bonaire, deze maand op zaterdag 31 decembervan 10.00 tot 15.00 uur bij Cultuurpark Mangazina di Rei. Voor meer informatie kunt u terecht op de Facebook fanpagina van Mangazina di Rei, www.facebook.com/mangazinadirei.