Washington Slagbaai Nationaal Park weer gedeeltelijk open

KRALENDIJK – Het Washington Slagbaai Nationaal Park is weer gedeeltelijk open voor publiek, zo laat STINAPA vandaag op haar Facebookpagina weten.

In het park is alleen een alternatieve route, die tot Wayaka en terug leidt, toegankelijk voor bezoekers. Bezoekers van het park kunnen via de lange route naar Wayaka rijden en terug via de korte route (normaal gesproken éénrichtingsverkeer) naar de uitgang. Het strand bij Slagbaai is nog niet bereikbaar voor publiek. Toegang tot het park is mogelijk tot 12:00 uur ’s middags.

Het nationale park op Bonaire was sinds 10 november gesloten omdat door de vele regenval van de afgelopen periode de wegen in het park onbegaanbaar waren geworden.