Washington Slagbaai Nationaal Park blijft voorlopig nog gesloten voor publiek

KRALENDIJK – Door de vele regenval van de afgelopen weken zijn de wegen die door het Washington Slagbaai Nationaal Park lopen flink beschadigd. STINAPA heeft daarom besloten om het natuurpark tot nader order te sluiten.

De problemen met de wateroverlast in het park ontstonden al rond eind oktober. Vanaf die periode tot begin november was het park al meerdere keren gesloten. De vele regen zorgde ervoor dat de wegen onbegaanbaar werden. Uit veiligheidsoverwegingen besloot STINAPA om vanaf 10 november het park tot nader order te sluiten voor het publiek.

Rangers van STINAPA zijn deze dagen bezig met het herstellen van de wegen in het park. Echter door de aanhoudende regen wordt hun werk bemoeilijkt. Zo kwam tijdens de werkzaamheden materieel vast te zitten in de modder. De rangers proberen nu om een alternatieve route in het park aan te leggen, zodat het park in ieder geval weer gedeeltelijk geopend kan worden.

Wanneer het park weer zal heropenen is op dit moment nog niet bekend. Overigens zijn het museum en bezoekerscentrum wel geopend voor publiek. Ook is het mogelijk om een wandelroute te wandelen of, indien het weer het toelaat, de Kasikunda te beklimmen.